جلال زاده: ۴۲۴ هزار تن کالا از پایانه مرزی ماهیرود صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله جلال زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی ۷ ماهه سال جاری صادرات ۴۲۴ هزار و۸۸ تن کالا از پایانه مرزی ماهیرود به ثبت رسیده که این میزان توسط ۹۹۳۱ سفر صورت گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: این میزان صادرات شامل سیمان، فراورده‌های نفتی، کاشی و سرامیک و تره بار بوده است.

جلال زاده اضافه کرد: طی این مدت همچنین، ترانزیت ۵۰۹ هزار و ۸۹۳ تن کالا توسط ۲۱ هزار و ۶۰ سفر انجام شده است.

وی عمده کالای ترانزیتی را شامل آرد، شکر، داروهای گیاهی، لوازم یدکی، شکر، سویاو مواد بهداشتی عنوان کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: طی ۷ ماهه امسال نیز، ۳۰ هزار ۷۸۱ خودرو وارد و ۳۰ هزار و ۶۲۸ خودرو از این مرز خارج شده‌اند.

جلال زاده با اشاره به فعالیت دو شعبه شرکت حمل و نقل بین‌الملل مسافر تصریح کرد طی این مدت نیز ۱۱ هزار و ۱۵۵ مسافر ورودی و ۱۶ هزار و ۷۷۴ مسافر خروجی از پایانه مرزی استان جابجا شدند که میانگین کل تردد روزانه مسافر حدود ۱۳۰ نفر بوده است.

وی یادآور شد: باتوجه به اهمیت پایانه‌های مرزی استان در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای افغانستان تلاش این اداره‌کل با فراهم کردن زیرساخت‌ها در پایانه‌های ماهیرود بر گسترش روابط اقتصادی نزدیک بوده تا همچنان شاهد افزایش جابجایی کالا از این پایانه مرزی باشیم.