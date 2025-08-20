پرداخت وام ازدواج و فرزند آوری از مرز ۸۵.۶ همت گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیریجیان معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد: شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا ۲۹ مرداد ماه بیش از ۸۵.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۳۸۹ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ درصد و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، ۵ درصد رشد داشته است.

شیریجیان در ادامه افزود: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز قوانین بودجه سنواتی کل کشور از ابتدای سال جاری تا ۲۹ مرداد ماه ۶۹.۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۲۰۶ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است. مبلغ پرداختی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد داشته است.

وی در پایان در خصوص وام فرزندآوری عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۹ مرداد ماه بالغ بر ۱۶.۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به ۱۸۳ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است. مبلغ پرداختی تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند توسط شبکه بانکی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است.