به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ۲ مسئول صهیونیست در گفتگو با شبکه سی ان ان اذعان کردند که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به شدت در نشست‌های کابینه جنگ مخالفت خود را با اشغال شهر غزه به دلیل به خطر افتادن جان اسرای اسرائیلی اعلام می‌کند.

بر اساس این گزارش، زامیر همچنین به دلیل به هلاکت رسیدن تعداد بیشتری از نظامیان صهیونیست در جریان عملیات‌های موفقیت آمیز رزمندگان فلسطینی مخالف این طرح است.

این در حالی است که نتانیاهو با بررسی این موضوع در نشست‌های مذکور مخالفت کرده و خواهان اجرای طرح اشغال شهر غزه است. وی خواهان دستیابی به یک توافق فراگیر است تا از طریق این بهانه جویی ها بتواند بیش از پیش برای خود در عرصه حیات سیاسی وقت بخرد.

تنش‌های مذکور میان زامیر و نتانیاهو طی هفته‌های اخیر در پی انتشار گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر مخالفت این مقام نظامی با اشغال شهر غزه تشدید شده است. یائیر پسر نتانیاهو نیز وارد میدان شده و علناً از زامیر انتقاد می‌کند.