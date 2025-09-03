  1. بین الملل
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

نتانیاهو خطاب به وزرای صهیونیست: سکوت کنید

نتانیاهو خطاب به وزرای صهیونیست: سکوت کنید

نخست وزیر رژیم صهیونیستی از وزرای کابینه این رژیم خواست درباره نقشه تل آویو علیه کرانه باختری علناً صحبت نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه معاریو گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از وزرای کابینه‌اش خواسته درباره نقشه تل آویو برای اشغال کرانه باختری علناً صحبت نکنند.

معاریو مدعی شد که نتانیاهو بیم آن دارد حمایت ترامپ از این طرح را از دست بدهد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا حمایت‌های تمام قدی از جنایات این رژیم به عمل آورده است.

این روزنامه اضافه کرد که قرار بود نتانیاهو یک نشست در دفترش برگزار کند اما این نشست به تعویق افتاده و دلایل آن و زمان برگزاری نشست جدید مشخص نشده است.

