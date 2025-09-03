افزایش رطوبت و شرجی در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، جریانات جنوبی از اواخر وقت امروز تا اوسط روزجمعه سبب افزایش رطوبت و شرجی درمناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخش‌هایی از مناطق شمالی و طی روز شنبه در مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان خواهد شد.

وی افزود: طی فردا و پس فردا با توجه به بالابودن نسبی ضرایب ناپایداری، ابرناکی و احتمال رگبارهایی پراکنده و رعد وبرق و تندبادهای لحظه‌ای در ارتفاعات شرقی و جنوب شرقی استان و جاده‌های مواصلاتی با استان کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۷ و کمینه دمای ۲۸.۷ درجه سانتیگراد رسیده است، تصریح کرد: همچنین رامشیر و بستان با دمای ۴۵ و ایذه با دمای ۲۰.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.