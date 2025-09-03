به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، گفت: فناوریهای جدید در همه امور استفاده میشود و ما هم طبیعتاً از آن استفاده میکنیم. در حال حاضر ستاد هوش مصنوعی ایجاد شده است و قالب آن آن کار را به پیش میبریم و چنانچه ابزاری در این حوزه وجود داشته باشد قطعاً از آن استفاده و بهرهبرداری خواهیم کرد.
وی افزود: البته قرار نیست هوش مصنوعی جای کارمندان را بگیرد. بلکه ما از این ابزارها استفاده میکنیم تا بتوانیم کارها را راحتتر انجام داده و امور تسهیل یابد.
