جواد حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد چرایی عملکرد متفاوت افراد خلاق گفت: چند مولفه باعث شده افراد خلاق متفاوتتر از دیگران عمل کنند. اصلیترین مولفه، نگاه متفاوتی است که این افراد برای حل مسائل دارند. این افراد با شیوه تکراری مسائل را حل نمیکنند. البته متفاوت بودن شیوه نگاه تنها کافی نیست. در دنیای معاصر تبدیل طلا به مس جدید است اما فایدهای ندارد. خلاقیت باید متفاوتتر، سریعتر و سودآورتر باشد.
وی با بیان اینکه شبکه مغزی افراد خلاق نسبت به افراد دیگر متفاوت است. اکنون چندین شبکه مغزی فعال داریم. با فعالیت یک شبکه، فعالیت شبکه دیگر کاهش پیدا میکند.
این استاد روانشناسی خاطر نشان کرد: برای خلاقیت نباید به مسائل مختلف توجه کنیم. ذهنمان باید تنها به یک موضوع و هدف تمرکز پیدا کند. زمانی که مغز رها شود، شبکه مغزی به جستجو میپردازد. بسیاری از کارهای خلاقانه در این زمان رخ می دهد. بسیاری از افراد بزرگ ذهن ساختار یافته و منسجمی دارند که با رهایی ذهن شان آثار بزرگی خلق میکنند.
وی با اشاره به تواناییهای شناختی متفاوت افراد خلاق گفت: ذهن این افراد از دوران کودکی عادت به ایدهپردازی دارد. از دوران کودکی ذهن عادت پیدا میکند، یاد میگیرد. این افراد همچنین مسئلهشناس خوبی هستند و میتوانند مسائل را درست تشخیص دهند و راه حلی برای آن بیندیشند.
حاتمی با بیان اینکه افراد خلاق، افرادی جسور هستند و از تجربهها و پدیدههای جدید مانند هوش مصنوعی استقبال میکنند، ادامه داد: یکدندگی از دیگر ویژگیهای این افراد است؛ این افراد با وجود بارها تجربه شکست تا زمانی که به اهدافشان نرسند آرام و قرار پیدا نمیکنند.
معاون پژوهشی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران گفت: در این میان نهادها و سازمانها میتوانند با پرورش افراد خلاق، مسئله خلاقیت در جامعه را تسهیل دهند.
وی با بیان اینکه اغلب افرادی که زمان آزاد ندارند، فرصتی برای خلاقیت و کارهای خلاقانه پیدا نمیکنند، افزود: مطالعات نشان داده است که اغلب افراد خلاق، تجربه تنهایی را داشتهاند. افراد پر مشغله نیز میتوانند با انجام مدیتیشن ذهنشان را باز کنند. رویاپردازی و تغییر سبک زندگی نیز میتواند به این امر کمککند.
نظر شما