به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهداء جوایز بیست و ششمین کنگره بین المللی رویان و بیست و چهارمین جشنواره بین المللی رویان با حضور شاهین آخوندزاده؛ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علی منتظری مقدم؛ رئیس جهاد دانشگاهی، دانشمندان میهمانان داخلی و خارجی؛ امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴ در سالن همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
عبدالحسین شاهوردی با اشاره به مأموریت پژوهشگاه رویان گفت: ماموریت مشترک ما در این پژوهشگاه پیشبرد علوم تولیدمثل، سلولهای بنیادی، درمان ناباروری و بهبود کیفیت زندگی بیماران است؛ مأموریتی که با بهرهگیری از دانش روز و گسترش امید در جامعه دنبال میشود.
شاهوردی با گرامیداشت یاد شهیدان و بنیانگذار فقید پژوهشگاه رویان، زندهیاد کاظمی آشتیانی، تصریح کرد: رسالت پژوهشگاه رویان از ابتدا تولید علم، ارائه خدمات شایسته و ایجاد امید در جامعه بوده است. کنگره رویان نیز طی این سالها با تکیه بر همین رسالت فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته و اکنون بهعنوان یک اکوسیستم زنده از دانش و اندیشه عمل میکند.
وی خاطرنشان کرد: هیچ کشوری یا مؤسسهای بهتنهایی قادر به رویارویی با پیچیدگیهای علوم تولیدمثل، پزشکی بازساختی و سلولهای بنیادی نیست. شکوفایی دانش در گروی اشتراکگذاری آن است؛ چه بسا کشفی در تهران الهامبخش پژوهشی در توکیو شود یا نوآوری در اروپا راهگشای متخصصان بالینی در خاورمیانه شود.
رئیس پژوهشگاه رویان تأکید کرد: کنگرهها و کنگرههای رویان پلی استوار از دانش فردی و پراکنده به خرد جمعی میشود. با این همه، هدف نهایی تحقیقات هرگز نباید در میان هیاهوی دادهها و مقالات گم شود.
وی اظهار کرد: هر گام در شناخت مکانیزمهای ناباروری، هر پیشرفتی در عرصههای بنیادی و پزشکی شخصمحور و هر دستاوردی در مهندسی بافت و مهندسی ژنتیک تنها زمانی ملموس میشود که مرزهای آزمایشگاه را درنوردند و وارد اتاق عمل و مطب شوند و در نهایت آن لبخند التیام یافته را بر لبها بنشانند. این همان گذر از مرزهاست؛ گذر از علوم پایه به بالین، از تولید علم به ترجمان و کاربرد دانش است.
شاهوردی ادامه داد: امروز نوآوریهای چشمگیر در عرصههای فناوریهای کمکباروری، از بهکارگیری هوش مصنوعی در انتخاب دقیقتر جنین و بهینهسازی چرخههای درمان تا توسعه روشهای غیرتهاجمی ارزیابی کیفیت جنین، گسترش تکنیکهای انجماد گامت و کاربرد اُمیکها و ژنومیکها برای تشخیص فردمحور، همچنین ترکیب با دستاوردهای پزشکی بازساختی و سلولهای بنیادی افقهای تازهای را گشوده است تا بتوانیم در آینده نه تنها ناباروری را درمان کنیم بلکه عملکرد باروری را بازگردانیم. این تحولات نویدبخش عصری است که در آن مسیر درمان ناباروری کوتاهتر، موفقیتها بیشتر و بیماران انسانیتر خواهد بود.
وی افزود: این نوآوریها را در سلولهای بنیادی، پزشکی بازساختی و ژندرمانی نیز شاهد هستیم. بیمارانی که یک روز صعبالعلاج بودهاند، امروز گره مشکلات آنان به لطف الهی در حال گشایش است.
شاهوردی با اشاره به برگزاری بیستوچهارمین جشنواره رویان گفت: در این دوره بیش از ۱۱۰ داور برجسته داخلی و خارجی در حوزههای سلولهای بنیادی و علوم تولیدمثل با همکاری اعضای هیئت علمی رویان، همکاری داشتند. تعداد ۶۲ طرح رسیده از ایران و همچنین ۱۵ کشور جهان را به دبیرخانه جشنواره رسید و با ارزیابی داوران در نهایت دو طرح ملی و دو طرح بینالمللی حائز عنوان برگزیده شناخته شدند.
وی افزود: هدف اصلی جشنواره ایجاد انگیزه در میان پژوهشگران، بهویژه نسل جوان، و گسترش جریانهای علمی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی است.
شاهوردی با اشاره به شرایط جمعیتی کشور اظهار داشت: کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج و فرزندآوری، دغدغه جوانی جمعیت را پررنگتر کرده است. سلامت باروری بهعنوان یکی از ارکان اصلی سلامت خانواده و جامعه باید در صدر اولویتهای آموزشی و پژوهشی قرار گیرد.
