طرح اروپا برای اعزام بیش از ۱۰،۰۰۰ نیرو به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع آگاه نوشت که استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ به رهبران اروپایی گفته است که ترامپ برای برگزاری یک نشست سه جانبه با ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رؤسای جمهور روسیه و اوکراین آماده است.

وال استریت ژورنال همچنین به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشت که فرماندهان نظامی اروپایی طرح دقیقی برای استقرار نیروهای زمینی در اوکراین تدوین کرده‌اند که این طرح شامل تعهداتی برای استقرار بیش از ۱۰،۰۰۰ نیرو در اوکراین است.

این روزنامه در ادامه گزارش داد که گشت‌های هوایی بر فراز اوکراین توسط نیروهای مستقر در خارج از این کشور آغاز خواهد شد.

اروپا در حالی قصد اعزام نیرو به اوکراین را دارد که آمریکا مدعی گفتگو با روسیه برای آتش‌بس و پایان جنگ اوکراین است و ترامپ و پوتین اخیراً در همین زمینه دیدار کردند.

‌