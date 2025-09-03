  1. دانش و فناوری
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

ماه گرفتگی ۱۶ شهریور در تمام مناطق ایران قابل مشاهده است

براساس اعلام مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ماه‌گرفتگی کلی شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در تمام نقاط ایران قابل مشاهده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ١٩ و ٥٧ دقیقه، ماه‌گرفتگی شروع می‌شود.

ساعت ٢١ و یک دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را می‌پوشاند و ماه‌گرفتگی کلی آغاز می‌شود. در ساعت ٢٢ و ٢٣ دقیقه، ماه شروع به خروج از سایه (باز شدن) می‌کند و پایان ماه‌گرفتگی در ساعت ٢٣ و ٢٧ دقیقه اتفاق می‌افتد.

این گرفتگی کلی علاوه بر تمام مناطق ایران، در آسیا، اروپا، استرالیا، آفریقا، بخش کوچکی از غرب آمریکای شمالی، قسمتی از شرق آمریکای جنوبی، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، قطب شمال و قطب جنوب قابل مشاهده است.

مهتاب چابوک

