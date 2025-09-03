دومین دوره «بانوی مجاهد» با الهام از سیره پیامبر (ص) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور باقربیک، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری دومین دوره «بانوی مجاهد» با حضور بانوان فرهیخته و انقلابی استان تهران خبرداد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، در ادامه اظهار داشت: برگزاری این رویداد با الهام از کرامت و رحمت پیامبر اکرم (ص) و ایثار و همراهی حضرت خدیجه (س)، نهتنها یادآور پیوند مبارک علم، عمل و ایمان است، بلکه الگویی عینی از حضور مؤثر زنان در پیشبرد رسالتهای الهی در زمانه ما بازآفرینی میکند.
وی با بیان اهداف این دوره گفت: دوره «بانوی مجاهد» فراتر از یک آموزش کوتاهمدت است و در پی آن است که بانوان فرهیخته و انقلابی به مهارتهای عمیق کنشگری اجتماعی، اثرگذاری فرهنگی، جریانسازی در بزنگاههای مهم و آموزش مباحث تبیینی به عموم اقشار مجهز شوند، چراکه خواص جامعه نقش ستونهای فکری و الگویی را برای حرکت عمومی ایفا میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: در این گردهمایی، خواهرانی از زمره خواص حضور دارند که پیش از این نیز اثرگذاریشان در فعالیتهای هدفمند و پیشبرد اهداف دینی و اجتماعی استان تهران اثبات شده است.
وی تصریح کرد: این دوره فرصتی برای تقویت بصیرت و محکمکردن گامهاست؛ زیرا اگر خواص در مسیر حق استوار بمانند، جامعه به سوی رشد و اصلاح هدایت میشود و اگر دچار لغزش گردند، همانگونه که تاریخ گواهی میدهد، انحراف آنان، جامعه را به انحراف میکشاند.
باقربیک در پایان خاطرنشان کرد: دوره «بانوی مجاهد» به بانوان میآموزد که در سختترین شرایط و پیچیدهترین آزمونهای اجتماعی و فرهنگی، تصمیمهای درست و شجاعانه بگیرند؛ تصمیمهایی که الهامگرفته از مکتب پیامبر مهربانی و صبر و استقامت حضرت خدیجه کبری (س) است.
