تاکید امام عسکری(ع) بر وحدت؛رهبری که زندانبانان مجذوب اخلاق او شدند

خبرگزاری مهر، گروه استانها: ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ شمسی و ۸ ربیعالاول ۱۴۴۷ قمری، مصادف با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، امام یازدهم شیعیان جهان است، این روز، فرصتی برای بازخوانی ابعاد شخصیتی این امام همام است که در دوران خفقان خلفای عباسی، با دانش، عبادت و تدبیر، شیعیان را برای عصر غیبت آماده کرد، امام حسن عسکری (ع)، که در ۲۸ سالگی به شهادت رسید، نمادی از مقاومت در برابر استبداد و حفظ میراث نبوی بود.
شهادت امام حسن عسکری (ع) در سال ۲۶۰ قمری، توسط معتمد عباسی، نقطه عطفی در تاریخ شیعه است، ایشان در سامرا، تحت شدیدترین محدودیتها، شبکه وکلای خود را برای ارتباط با شیعیان سازماندهی و با تألیفات و روایات، مبانی اعتقادی را تقویت کرد.
ابعاد شخصیتی امام، از جمله علم بیپایان، زهد و تقوا، و نقش پدری برای امام زمان (عج)، همواره مورد توجه علما و مردم بوده است.
مدرسهای در زندان برای حفظ وحدت و مبارزه با انحرافات
حجتالاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام حسن عسکری (ع) در دوران زندانی و محاصره، با دانش الهی خود، پاسخگوی سوالات علمی و فقهی بود. ایشان بیش از ۲۰۰ شاگرد برجسته تربیت کرد که هر کدام چراغ هدایتی برای شیعه شدند. یکی از ابعاد برجسته شخصیتی امام، استقامت در برابر فشارهای خلفای عباسی بود. معتمد و معتضد، امام را زندانی کردند، اما ایشان با تدبیر، شیعیان را برای غیبت امام زمان (عج) آماده نمود. روایات امام در مورد مهدویت، مانند حدیث «المهدی من ولدی»، نشاندهنده عمق بینش ایشان است.
وی افزود: عبادت امام، الگویی برای مسلمانان است. نقل است که امام شبها را به عبادت میگذراند و روزها را به روزه. این زهد، در کنار نقش اجتماعی ایشان در حمایت از محرومان، شخصیت جامعی از امام ترسیم میکند. امروز، در سالروز شهادت، باید با برگزاری مراسم عزاداری و سخنرانیها، این ابعاد را به نسل جوان منتقل کنیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، برنامههای متعددی مانند همایشهای مجازی و حضوری در مساجد برگزار کرده تا مردم با سیره امام آشنا شوند.
حجتالاسلام محمودی با اشاره به نقش امام در حفظ وحدت شیعه، گفت: امام حسن عسکری (ع) در برابر توطئههای عباسیان، که سعی در ایجاد تفرقه داشتند، ایستادگی کرد. ایشان با نامهنگاری به شیعیان قم و کوفه، مبانی اعتقادی را تبیین نمود. این استقامت، درس بزرگی برای امروز ماست که در برابر فشارهای خارجی، وحدت خود را حفظ کنیم. شهادت امام، نمادی از مظلومیت اهل بیت (ع) است که با خون خود، درخت اسلام را آبیاری کردند.
در ادامه، حجتالاسلام منصور باقربیک، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر ابعاد شخصیتی امام را چنین توصیف کرد: امام حسن عسکری (ع)، با وجود محدودیتهای شدید، مرکز علمی سامرا را به کانون دانش تبدیل کرد، روایات ایشان در تفسیر قرآن و احادیث نبوی، بیش از ۳۰۰۰ مورد است که توسط شاگردان مانند ابنبابویه ثبت شده. یکی از ابعاد مهم، نقش پدری امام برای حضرت مهدی (عج) بود. امام، فرزند خود را پنهان نگه داشت تا از توطئهها در امان بماند و شیعیان را برای عصر غیبت آماده کرد.
وی تأکید کرد: تقوا و عبادت امام، زبانزد بود، نقل است که زندانبانان عباسی تحت تأثیر اخلاق امام قرار میگرفتند و به ایشان احترام میگذاشتند. این اخلاق نیکو، در کنار دانش فقهی، امام را به الگویی برای علما تبدیل کرد. امروز، در شهرستانهای تهران، برنامههای تبلیغی مانند جلسات روضهخوانی و سخنرانی در مساجد برگزار میشود تا مردم با این ابعاد آشنا شوند و نسل جوان از سیره امام بهره ببرد.
امام عسکری (ع): پرچمدار مبارزه با انحرافات و حافظ میراث امامت
حجتالاسلام باقربیک با اشاره به مبارزه امام با انحرافات، افزود: امام در برابر فرقههای انحرافی مانند وهابیت اولیه و صوفیه افراطی ایستاد و با روایات، مسیر صحیح را نشان داد. شهادت ایشان توسط نشاندهنده ترس خلفا از نفوذ امام بود. این مظلومیت، ما را به یادآوری میثاق با اهل بیت (ع) وا میدارد. در استان تهران، مراسم عزاداری در بیش از ۲۰۰ مسجد برگزار شده و مردم با حضور گسترده، ارادت خود را نشان دادند.
شهادت امام حسن عسکری (ع)، آغاز امامت حضرت مهدی (عج) است که شیعیان را به انتظار موعود فرا میخواند. ابعاد شخصیتی امام، از دانش و عبادت تا مقاومت و تدبیر، الگویی ابدی برای مسلمانان است.
حجتالاسلام محمودی در پایان گفت: امام حسن عسکری (ع) با زندگی کوتاه اما پربار خود، میراثی جاودان بر جای گذاشت. امروز، در برابر چالشهای فرهنگی، باید از سیره امام الهام بگیریم و وحدت شیعه را حفظ کنیم.
حجتالاسلام باقربیک نیز تأکید کرد: امام، با تربیت شاگردان، زنجیره امامت را حفظ کرد. این نقش، ما را به مسئولیت در برابر نسل آینده وا میدارد. تبلیغات اسلامی، برنامههای آموزشی برای جوانان برگزار کرده تا این میراث منتقل شود.
این روز، فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای امام است. مردم تهران و شهرستانها با برگزاری مجالس عزا، یاد امام را گرامی داشتند. ابعاد شخصیتی امام حسن عسکری (ع)، همچون ستارهای درخشان، راهنمای شیعیان در عصر غیبت باقی خواهد ماند.
