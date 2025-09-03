  1. استانها
  2. کردستان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

دستگیری قاتل زن جوان در سقز کمتر از یک ساعت

سقز- فرمانده انتظامی سقز از دستگیری مردی که همسر خود را به قتل رسانده بود، در کمتر از یک ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صادق پیروزی، فرمانده انتظامی سقز، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در این شهرستان، پرونده به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مرد ۳۵ ساله‌ای که به ماده مخدر صنعتی اعتیاد داشت، پس از ارتکاب قتل همسر ۳۲ ساله خود توسط تیم‌های تخصصی آگاهی و انتظامی، در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی سقز تصریح کرد: علت و انگیزه این قتل، اختلافات خانوادگی اعلام شده و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد خبر 6578696

