دستگیری قاتل زن جوان در سقز کمتر از یک ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صادق پیروزی، فرمانده انتظامی سقز، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در این شهرستان، پرونده به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مرد ۳۵ ساله‌ای که به ماده مخدر صنعتی اعتیاد داشت، پس از ارتکاب قتل همسر ۳۲ ساله خود توسط تیم‌های تخصصی آگاهی و انتظامی، در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی سقز تصریح کرد: علت و انگیزه این قتل، اختلافات خانوادگی اعلام شده و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.