به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: اعضای این باند با استفاده از چک‌های فاقد اصالت و ظاهری موجه ابتدا در معاملات خرد و نقدی اقدام به جلب اعتماد کسبه می‌کردند و پس از کسب اعتماد کامل خریدهای میلیاردی با چک‌های جعلی انجام می‌دادند.

وی افزود: بررسی‌های مرکز عملیات پلیس آگاهی فراجا نشان داد که سرکرده باند تبعه یکی از کشورهای همسایه بوده و با تغییر هویت فردی، توانسته بود تعداد قابل توجهی چک از سایت‌های فروش در فضای مجازی خریداری و با مراجعه به فروشندگان کالاهای مختلف را به بازار عرضه کند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: در بازرسی‌ها و اقدامات فنی، بیش از ۲ هزار طاقه پارچه و حدود ۱۲۰ میلیارد ریال چک جعلی کشف شد که این اقدامات نشان داد که اعضای باند با شیوه‌ای سازمان یافته از سود و ترفندهای متقلبانه برای انجام معاملات میلیاردی استفاده می‌کردند.

وی با بیان اینکه طبق برآوردها مبلغ کلاهبرداری ۷۰۰ میلیارد ریال می‌باشد، ادامه داد: نکته قابل توجه این است که بسیاری از کسبه و فروشندگان از وجود این کلاهبرداری اطلاعی نداشتند و در همین زمان مرکز عملیات پلیس آگاهی فراجا با اقدام به موقع سرکرده این باند را شناسایی و دستگیر کرد که در مراحل اولیه رسیدگی دو نفر از همدستان اصلی و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

اصالت چک و اسناد بانکی

سردار قنبری ضمن توصیه به بازاریان و کسبه گفت: در هر معامله به ویژه زمانی که مبلغ خرید بالاست، فروشندگان باید قبل از تحویل کالا، چک یا اسناد بانکی ارائه شده را از طریق سامانه‌های بانکی معتبر استعلام کنند؛ این اقدام ساده می‌تواند از خسارت میلیاردی جلوگیری کند.

ثبت دقیق معاملات

وی تاکید کرد: بهتر است کسبه همه قراردادها، فاکتورها و اسناد را به صورت مکتوب و بادرج مشخصات کامل خریدار تنظیم کنند این کار علاوه بر ایجاد سند قانونی در مواقع بروز مشکل به پیگیری قضایی سرعت می بخشد.

هوشیاری در برابر مشتریان جدید

این مقام ارشد انتظامی همچنین خاطرنشان کرد: افرادی که به تازگی به بازار وارد می‌شوند یا بدون سابقه قبلی در صدد خریدهای عمده هستند باید با دقت بیشتری بررسی شوند که گفتگو با سایر کسبه و پرس وجو درباره سابقه فرد می‌تواند یک روش سنتی اما مؤثر برای شناخت متقاضیان باشد.