سرشبکه پرونده اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در سقز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صادق پیروزی اظهار کرد: متهم اصلی پرونده اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در این شهرستان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای تخصصی پلیس شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: متهم با راهاندازی یک شرکت صرافی صوری و جلب اعتماد شهروندان، اقدام به جذب سرمایههای آنان با وعده اجرای پروژههای مختلف کرده بود.
فرمانده انتظامی سقز ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات و انجام بررسیهای تخصصی، متهم اصلی این پرونده دستگیر و با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.
سرهنگ پیروزی با اشاره به ثبت شکایت بیش از ۳۰ نفر از مالباختگان این پرونده، از شهروندانی که به هر نحو در این شرکت سرمایهگذاری کرده و متضرر شدهاند خواست در اسرع وقت با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم به مراجع قضایی مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.
نظر شما