دوران کار سنتی در کشاورزی به سر آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی کوچی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران جهاد کشاورزی استان فارس، با تأکید بر ضرورت زندگی فردی و اجتماعی و وحدت و اتحاد در جامعه، گفت: انتخاب مدیر جدید جهاد کشاورزی فارس پس از بررسیهای فراوان صورت گرفته است تا فردی با تسلط کاری و مدیریتی و مورد قبول جامعه کشاورزان و بدنه این مجموعه برگزیده شود.
وی انتظارات مدیریت ارشد استان و مجموعههای کشاورزی را در افزایش تولیدات کشاورزی و دستیابی به رتبههای برتر در کشور مورد تأکید قرار داد و ادامه داد: با مدیریت جدید، میزان تولیدات کشاورزی در همه حوزهها اعم از دام، شیلات، باغی و زراعی، رشد داشته و در شرایط بهتری نسبت به زمان حال قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر سند بالادستی کاملاً مشخص و برنامه هفتم توسعه، مسئولیت جهاد کشاورزی استان را تأمین امنیت غذایی بسیار مهم دانست و خواستار رشد در هر حوزه بر اساس برشهای سالانه شد.
رضایی کوچی سامانههای هوشمند و برنامهمحوری را از نکات کلیدی برای برنامهریزی در بودجه کشور و استان دانست و گفت: الگوی کشت را یک برنامه ملی و ضروری برای تولید بهینه خواند و خواستار جدیت بیشتر در این زمینه برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک شد.
وی همچنین بهرهوری را یک موضوع مهم دانست و بر استفاده از فناوریهای جدید و تولید و اشاعه این فناوریها در همه حوزهها تأکید کرد و ادامه داد: دوران کار سنتی و فلهای و بیبرنامگی تمام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس به درخواست کشاورزان برای تقویت صندوق بیمه محصول اشاره کرد و افزود: تقویت بیمه محصولات یکی از خواستههای جدی استان فارس است.
رضایی با اشاره به پتانسیل و بدنه کارشناسی و نیروهای توانمند در جهاد کشاورزی استان، خواستار استفاده از این ظرفیتها در لایههای میانی مدیریتی شد.
