خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ حامد عرب زاده: ۱۲ شهریور ماه، یاد و خاطره یکی از برجستهترین چهرههای مبارزه با استعمار و دفاع از خاک وطن در جنوب ایران گرامی داشته میشود.
رئیسعلی دلواری مبارزی شجاع و مردمی، با رهبری و تدبیر خود توانست مقاومت مردم دلوار را در برابر نیروهای استعمارگر بریتانیایی سازماندهی کرده و نام خود را در تاریخ ایران ماندگار سازد.
دلواری نه تنها یک مبارز نظامی بود، بلکه الگویی بیبدیل از رهبری آگاه، وطندوست و خستگیناپذیر در مسیر استقلال و آزادی ملت ایران به شمار میرود.
رئیسعلی دلواری در زمانی که نیروهای بریتانیایی جنوب ایران را تحت کنترل خود داشتند، با شجاعت مثالزدنی، مقاومت مردم منطقه را سازماندهی کرد و توانست بارها نیروهای متجاوز را به عقب براند.
کارشناسان تاریخ معتقدند موفقیت دلواری ناشی از شناخت دقیق او از شرایط اجتماعی، جغرافیایی و استراتژیک منطقه و همچنین اعتماد متقابل با مردم بوده است. او با ایجاد وحدت میان مردم، روحیه همبستگی و مقاومت ملی را در منطقه تقویت کرد و نشان داد که مبارزه واقعی تنها در میدان نبرد اتفاق نمیافتد، بلکه در انسجام اجتماعی و اعتماد جمعی نیز نمود پیدا میکند.
نماد هویت و مقاومت بوشهر
فعالیتهای رئیسعلی دلواری فراتر از نبردهای نظامی بود. او با تقویت روحیه جمعی، ایجاد انسجام اجتماعی و ترویج فرهنگ مقاومت، پایههای تمدنسازی محلی را مستحکم کرد.
پژوهشگران تاریخ بر این باورند که دلواری توانست با ایجاد حس مسئولیتپذیری و اعتماد متقابل میان مردم، زمینههای اجتماعی و فرهنگی توسعه منطقه را فراهم کند.
او ثابت کرد که مقاومت در برابر استعمار و دخالتهای خارجی، راهبردی برای شکلدهی به هویت ملی و تقویت ساختارهای اجتماعی است.
همزمان با سالروز شهادت رئیس علی دلواری، مراسم و همایشهای متعددی در استان بوشهر برگزار میشود تا یاد و راه او گرامی داشته شود. این برنامهها نه تنها گرامیداشت یک شخصیت تاریخی است، بلکه پاسداشت ارزشهای مقاومت، ایستادگی و فداکاری است که امروز نیز میتواند الگویی برای مقابله با چالشهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد.
آنان بر این باورند که مقاومتی که دلواری با مردم منطقه شکل داد، الگویی عملی از رهبری آگاهانه، شجاع و مبتنی بر شناخت شرایط واقعی جامعه است.
درس مقاومت برای نسلهای آینده
رئیسعلی دلواری با فداکاری و رهبری خود نشان داد که دفاع از استقلال و هویت ملی، مسیر توسعه و تمدنسازی را هموار میکند. او ثابت کرد که رهبری موفق، ترکیبی از شجاعت در میدان نبرد و خرد اجتماعی در مدیریت جمعی است.
هر سال که ۱۲ شهریور فرا میرسد، یاد و خاطره او به مردم یادآوری میکند که مقاومت و ایستادگی، تنها یک تکلیف تاریخی نیست، بلکه سرلوحهای برای پیشرفت، حفظ ارزشهای ملی و شکلدهی به هویت جمعی است.
عزت و استقلال بدون مجاهدت و مقاومت به دست نمیآید
امام جمعه دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز شهادت سردار دلیر جنوب، شهید رئیسعلی دلواری اظهار کرد: رئیسعلی دلواری، نمونهای کامل از یک مجاهد فی سبیلالله بود که با تکیه بر ایمان، اخلاص و عشق به وطن، در برابر استعمار ایستاد و لرزه بر اندام دشمن انداخت. او مبارزه با ظلم را وظیفهای دینی و ملی میدانست.
حجتالاسلام علی زاهددوست بیان کرد: در کنار او، یار وفادارش خالو حسین دشتی همچون کوهی استوار ایستاد و با فداکاریهای خود، نمادی از غیرت و شرافت مردم جنوب شد. این دو بزرگمرد ثابت کردند که ایران و ایرانی، و خصوصاً مردان جنوب، هرگز در برابر زور و ظلم سر خم نمیکند.
وی اضافه کرد: امروز نیز در برابر جنگ نرم، تحریمها و تهدیدات دشمن، باید با همان روحیه بیداری، بصیرت و مقاومت در صحنه باشیم و از تهدیدات پوشالی دشمنان واهمه نداشته باشیم.
امام جمعه دشتی افزود: رئیسعلیها و خالو حسینها به ما آموختند که عزت و استقلال، بدون مجاهدت و مقاومت به دست نمیآید و برای حفظ ایران اسلامی، باید همچنان مقاوم و ایستاده در صحنه بمانیم.
وی ادامه داد: ما فرزندان رئیسعلی دلواری، و خالو حسین دشتی همچنان همان راه پر افتخار آن مجاهدان را ادامه میدهیم و همچنان که رئیسعلی و خالوحسین پوزه استعمار را به خاک مالیدند ما هم با پیروی از مجاهدت و مقاومت آنان به مدد الهی پوزه ترامپ و نتانیاهو را به خاک خواهیم کشید.
دفاع از خاک با بصیرت و اتحاد و ایستادگی
امام جمعه دشتستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۲ شهریور، روزی است که تاریخ ایران به شجاعت و غیرت فرزندی از تبار تنگستان افتخار میکند؛ روزی که رئیسعلی دلواری، مبارز مشروطهخواه و فرمانده قیام جنوب، در راه دفاع از استقلال وطن، جان خود را فدای ایران کرد.
حجتالاسلام حسن مصلح بیان کرد: در روزگاری که استعمار پیر، با کشتیهای جنگی در سواحل بوشهر لنگر انداخته بود و خیال اشغال جنوب ایران را در سر داشت، این مرد بزرگ با جمعی از دلیران تنگستانی، قیامی چریکی و مردمی را آغاز کرد. رئیسعلی دلواری نه ارتش داشت، نه سلاح پیشرفته؛ اما ایمان داشت، غیرت داشت، و عشق به وطن در دلش شعلهور بود.
وی اضافه کرد: او به ما آموخت که دفاع از خاک، تنها با سلاح نیست؛ با بصیرت، با اتحاد، و با ایستادگی در برابر ظلم و نفوذ بیگانه است. امروز نیز استعمار، شکل عوض کرده؛ گاهی در قالب رسانه، گاهی در اقتصاد، گاهی در فرهنگ. وظیفه ماست که با هوشیاری، راه رئیسعلی را ادامه دهیم.
امام جمعه دشتستان افزود: در این روز با یاد شهید دلواری، عهد ببندیم که اجازه ندهیم استقلال فکری، فرهنگی و اقتصادیمان به تاراج برود و با تربیت نسل مقاوم، با تقویت روحیه ملی، و با حفظ عزت اسلامی، در برابر استعمار نوین بایستیم.
شهادت رئیسعلی دلواری نه پایان یک نبرد بلکه آغاز الهام برای نسلهای بعدی بود. درسهای او همچنان در تاریخ جنوب ایران و به ویژه استان بوشهر زنده است و نشان میدهد که با تدبیر، شجاعت و همبستگی اجتماعی، حتی کوچکترین مناطق نیز میتوانند به قطبهای نمادین مقاومت و تمدنسازی تبدیل شوند.
امروز، مردم بوشهر با گرامیداشت یاد و نام رئیس علی دلوار، تعهد خود را به پاسداشت ارزشهای ملی و تقویت هویت جمعی بار دیگر نشان میدهند.
