مرگ تمام اهالی یک روستا در رانش زمین در ایالت دارفور سودان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، جنبش آزادیبخش سودان، یکی از گروههای مسلح در منطقه دارفور، فاش کرد که تمام جمعیت روستایی در جبل مره در اثر رانش زمین ناشی از بارانهای سیلآسا در ۳۱ آگوست کشته شدهاند.
جنبش آزادیبخش سودان در بیانیهای اعلام کرد: تمام ساکنان روستای تیرسین، که تخمین زده میشود بیش از ۱۰۰۰ نفر باشند، جان باختند و طبق اطلاعات اولیه، تنها یک نفر زنده مانده است.»
جنبش آزادیبخش سودان از سازمان ملل متحد و همچنین سازمانهای منطقهای و بینالمللی خواست تا به بیرون کشیدن اجساد قربانیان از زیر آوار کمک کنند.
