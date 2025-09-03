غرس نهال سرو آزادی به نام دانش آموخته دانشگاه الزهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا (س)، آئینی نمادین در پاسداشت مقام بانوان حماسهساز و فعالان اجتماعی در محوطه دانشگاه برگزار شد و طی آن «نهال سرو آزادی» به نام مهدیه اسفندیاری، دانشآموخته فرهیخته این دانشگاه و فعال حوزه حقوق زنان و کودکان مظلوم غزه، غرس گردید.
مهدیه اسفندیاری، ۳۹ ساله و دانشآموخته مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه دانشگاه الزهرا (س)، طی سالهای اخیر در شهر لئون فرانسه اقامت داشت.
وی به دلیل فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی خود در حمایت از زنان و کودکان بیدفاع، بهویژه در بحران غزه، اسفندماه ۱۴۰۳ بهطور ناگهانی بازداشت شد و هماکنون در یکی از زندانهای پاریس به سر میبرد. این بازداشت بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشته و گروههای متعدد مدنی و حقوق بشری خواستار آزادی او شدهاند.
در این مراسم، زهرا ناظمبکایی، رئیس دانشگاه الزهرا (س)، با تأکید بر نقش زنان آگاه و مسئولیتپذیر در روشنگری و دفاع از مظلومان، کاشت این نهال را نمادی از پایداری، ایستادگی و زنده نگهداشتن یاد و نام این دانشآموخته دغدغهمند عنوان کردند.
وی همچنین از درگاه خداوند متعال آزادی و بازگشت هرچه زودتر خانم اسفندیاری به آغوش خانواده و دوستان را مسئلت نمودند.
