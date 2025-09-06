به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر در حکمی معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمررا منصوب کرد.

حکم انتصاب به شرح زیر است:

نظر به شایستگی تعهد و سوابق علمی ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان معاون آموزش پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

با عنایت به اینکه طی مراحل رشد و بالندگی و تعالی فردی و سازمانی وابستگی همه جانبه‌ای به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی داشته و شرط اصلی ایجاد فضای علمی جهت حل مشکلات و مسائل فنی در حوزه‌های امدادونجات بهداشت و درمان جوانان و داوطلبان و کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مرهون ارتقاء سطح دانش کلیه اعضاء و داوطلبان بوده و یکی از تکالیف و وظایف قانونی جمعیت هلال‌احمر افزایش سطح آگاهی‌های عمومی در راستای افزایش سطح آمادگی به منظور پیگیری و مواجهه با حوادث و سوانح می‌باشد. از این رو انتظار دارد ضمن نظارت بر برنامه‌ها و فعالیت‌های مؤسسه علمی و کاربردی هلال ایران مرکز تحقیقات تاب آوری در حوادث و بلایا و مرکز تحقیقات مدیریت سلامت در تجمعات انبوه آن معاونت با نهادینه کردن فرهنگ پژوهش‌محوری و بهره‌گیری کامل از علوم و فنون نوین و دانش کلیه کارشناسان کارکنان و ارکان، علمی فرهنگی و اجرائی این جمعیت تمام توان علمی و اجرایی خویش را به منظور ارائه برنامه‌ها و راهکارهای مؤثر جهت توسعه آموزش‌های همگانی ارتقاء سطح علمی‌کارکنان داوطلبان، جوانان و امدادگران و گسترش همکاری‌های علمی‌با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش و پژوهش در سطوح ملی و بین‌المللی مبذول دارید.

امید است با استعانت از خداوند متعال جهت رسیدن به اهداف ماندگار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران گام‌های اساسی برداشته و با فصل‌الخطاب قرار دادن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به‌ویژه بیانیه گام‌دوم انقلاب اسلامی در سایه، همدلی هم‌افزایی و همراهی مدیران و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در انجام وظایف پیروز و سربلند باشید.