دستگیری عامل تیراندازی به همسر و شرارت در بیمارستان بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبر واصله مردمی مبنی تیراندازی فردی با سلاح گرم در یک مراسم خانوادگی و همچنین تیراندازی در یکی از مراکز درمانی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۷ شهرستان بندرعباس بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل اعزام و متهم را شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.

این مسئول انتظامی اظهار کرد: با بررسی‌های میدانی صورت گرفته مشخص شد این متهم که از قاچاقچیان فعال مواد مخدر است که نامزد خود را به دلیل اختلاف خانوادگی و شخصی از ناحیه هر دو پا با استفاده از سلاح کلاش مجروح و با خودرو شخصی خود، مصدوم را به بیمارستان انتقال و مجدداً در بیمارستان با همسر خود درگیر و اقدام به تیراندازی هوایی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس خاطر نشان کرد: در بازرسی از خودرو متهم یک قبضه اسحله جنگی کلاش به همراه یک خشاب و تعداد ۱۶ تیرجنگی و یک قبضه اسحله وینچستر شکاری و یک دستگاه جی پی اس کشف و با هماهنگی مقام قضایی از منزل این متهم نیز مقدار ۷ کیلو گرم موادمخدر حشیش، مقداری مشروبات الکلی و ۵۳۰ گرم سوخته تریاک کشف و ضبط شد.

سرهنگ مرادی بیان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌های فنی به عمل آمده به جرایم ارتکابی ازجمله تهدید به قتل، ضرب و جرح عمدی با سلاح گرم، اخلال در نظم عمومی و قدرت نمایی با اسلحه اعتراف کرد که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

این مسئول انتظامی ضمن قدردانی از تعامل و همکاری خوب مردم با پلیس در برقراری نظم و امنیت و تاکید بر قاطعیت پلیس در اجرا و تداوم طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز این شهرستان، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه بی نظمی و فعالیت مجرمانه و غیر قانونی توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.