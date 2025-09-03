  1. استانها
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

دستگیری عامل تیراندازی به همسر و شرارت در بیمارستان بندرعباس

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس از شناسایی و دستگیری یک نفر عامل تیراندازی به همسرخود در یک اقدام پلیسی در شهر بندر عباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبر واصله مردمی مبنی تیراندازی فردی با سلاح گرم در یک مراسم خانوادگی و همچنین تیراندازی در یکی از مراکز درمانی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۷ شهرستان بندرعباس بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل اعزام و متهم را شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.

این مسئول انتظامی اظهار کرد: با بررسی‌های میدانی صورت گرفته مشخص شد این متهم که از قاچاقچیان فعال مواد مخدر است که نامزد خود را به دلیل اختلاف خانوادگی و شخصی از ناحیه هر دو پا با استفاده از سلاح کلاش مجروح و با خودرو شخصی خود، مصدوم را به بیمارستان انتقال و مجدداً در بیمارستان با همسر خود درگیر و اقدام به تیراندازی هوایی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس خاطر نشان کرد: در بازرسی از خودرو متهم یک قبضه اسحله جنگی کلاش به همراه یک خشاب و تعداد ۱۶ تیرجنگی و یک قبضه اسحله وینچستر شکاری و یک دستگاه جی پی اس کشف و با هماهنگی مقام قضایی از منزل این متهم نیز مقدار ۷ کیلو گرم موادمخدر حشیش، مقداری مشروبات الکلی و ۵۳۰ گرم سوخته تریاک کشف و ضبط شد.

سرهنگ مرادی بیان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌های فنی به عمل آمده به جرایم ارتکابی ازجمله تهدید به قتل، ضرب و جرح عمدی با سلاح گرم، اخلال در نظم عمومی و قدرت نمایی با اسلحه اعتراف کرد که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

این مسئول انتظامی ضمن قدردانی از تعامل و همکاری خوب مردم با پلیس در برقراری نظم و امنیت و تاکید بر قاطعیت پلیس در اجرا و تداوم طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز این شهرستان، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه بی نظمی و فعالیت مجرمانه و غیر قانونی توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.

کد خبر 6578820

