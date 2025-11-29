نزاع خانوادگی و تیراندازی با کلت کمری جان ۳ نفر در بندرعباس را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی روز شنبه با اعلام این خبر افزود: روز گذشته (در ساعت ۱۹ شامگاه جمعه هفتم آذرماه)، برابر اعلام مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مبنی بر یک مورد تیراندازی منجر به فوت در یکی از محلات بندرعباس، بلافاصله مأموران با تشکیل تیمی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور مأموران در محل مشخص شد فردی با یک قبضه سلاح گرم همسر ۳۰ ساله خود را به قتل رسانده و یک نفر دیگر حدود ۴۵ ساله ضمن چاقو خوردگی از ناحیه زیر بغل، دچار تیر خوردگی شده و هر سه فوت شده‌اند.

این مسئول انتظامی اظهار کرد: در بازرسی میدانی از محل حادثه یک قبضه سلاح جنگی کلت کمری کشف شد که با حضور میدانی دادستان بندرعباس و عوامل تخصصی پزشکی قانونی و پلیس آگاهی استان در صحنه و بررسی‌های تخصصی و نهایی مشخص شد قاتل همسر خود و یک نفر دیگر حاضر در منزل را با اسلحه به قتل رسانده و سپس با همان اسلحه اقدام به خودکشی کرده است.

سرهنگ مرادی تاکید کرد: اقدامات قضائی و پلیسی جهت بررسی و کشف علت و انگیزه وقوع قتل و سایر زوایای پنهان این حادثه در دستور کار قرار دارد.

به گفته رئیس پلیس بندرعباس، با هماهنگی قضائی اجساد جان باختگان جهت بررسی علت قطعی مرگ به پزشکی قانونی بندرعباس منتقل شد.