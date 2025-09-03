  1. هنر
  2. تئاتر
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

«لجن‌خوار» به تالار حافظ می‌آید

«لجن‌خوار» به تالار حافظ می‌آید

نمایش «لجن‌خوار» به کارگردانی ویدا موسوی و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی در تالار حافظ روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «لجن‌خوار» به کارگردانی ویدا موسوی و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی از ۱۸ شهریور در تالار حافظ روی صحنه می‌رود. همچنین از لوگوی این نمایش که توسط محمدرضا چرخگرد طراحی شده است، رونمایی شد.

«لجن‌خوار» اثر برگزیده نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، روایتی واقعی را در فضایی متفاوت از اروند رود بازتعریف می‌کند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «چشم انتظاری سخت‌ترین و عجیب‌ترین کار دنیاست. تا کسی آن را درک نکرده باشد، نمی‌تواند بفهمد چشم انتظاری یعنی چه …»

«لجن‌خوار» با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، بنیاد رودکی و باشگاه تئاتر سوره از ۱۸ شهریور راهی تالار حافظ می‌شود و پیش‌فروش بلیت‌های روزهای آغازین آن از روز پنجشنبه ۱۳ شهریور در سایت تیوال در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

کد خبر 6578821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها