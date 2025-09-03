به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «لجن‌خوار» به کارگردانی ویدا موسوی و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی از ۱۸ شهریور در تالار حافظ روی صحنه می‌رود. همچنین از لوگوی این نمایش که توسط محمدرضا چرخگرد طراحی شده است، رونمایی شد.

«لجن‌خوار» اثر برگزیده نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، روایتی واقعی را در فضایی متفاوت از اروند رود بازتعریف می‌کند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «چشم انتظاری سخت‌ترین و عجیب‌ترین کار دنیاست. تا کسی آن را درک نکرده باشد، نمی‌تواند بفهمد چشم انتظاری یعنی چه …»

«لجن‌خوار» با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، بنیاد رودکی و باشگاه تئاتر سوره از ۱۸ شهریور راهی تالار حافظ می‌شود و پیش‌فروش بلیت‌های روزهای آغازین آن از روز پنجشنبه ۱۳ شهریور در سایت تیوال در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.