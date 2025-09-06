به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «لجنخوار» به نویسندگی خسرو امیری و کارگردانی ویدا موسوی از سهشنبه ۱۸ شهریور روی صحنه تالار حافظ میرود. در آستانه آغاز اجرای این نمایش از پوستر رسمی آن با طراحی روحالله مختاری رونمایی شد.
«لجنخوار» که روایتی واقعی را در فضایی متفاوت از اروندرود بازتعریف میکند از سهشنبه ۱۸ شهریور ساعت ۱۸:۳۰ راهی صحنه تالار حافظ میشود.
ویدا موسوی، صدرا خدایی، مهرداد علیان، نگار چراغی، کیا دهقانی، کیمیا واثقی و متین مهربانی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.
در خلاصه داستان نمایش «لجنخوار» آمده است: چشم انتظاری سختترین و عجیبترین کار دنیاست. تا کسی آن را درک نکرده باشد، نمیتواند بفهمد چشم انتظاری یعنی چه!
دیگر عوامل «لجنخوار» عبارتند از مشاور کارگردان: سعید یزدانی، مجری طرح: محمدحسن درباغی فرد، خدیجه حافظی: مدیر اجرا، طراح صحنه: سعید یزدانی، اجرای دکور: سعید یزدانی، صدرا خدایی، مهرداد علیان، متین مهربانی، طراح لباس: ویدا موسوی، سعید یزدانی، دوخت لباس: علی یزدانی، زهره خدایی، طراح گریم: افسانه کچویی، مجری گریم: فاطمه زهرا قربانی، طراح حرکت: ویدا موسوی، سعید یزدانی، منشی صحنه: زهرا بدیعی، مدیر صحنه: ریحانه جعفری، انتخاب موسیقی: زهرا موسوی و اجرای موسیقی: زهرا بدیعی.
