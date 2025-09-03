تشکیل شورای راهبری نوین بخش کشاورزی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، احد بهجت حقیقی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید جهاد کشاورزی فارس، صداقت و پاکدستی را از اولویت‌های اصلی خود و گفتمان دولت چهاردهم دانست و گفت: بخش کشاورزی فارس با عظمت استانی و مهندسان و متخصصان بسیار نباید به سبک و سیاق گذشته باشد.

وی یکی از اولویت‌های برنامه‌های خود را حرکت به سمت کشاورزی نوین عنوان کرد و ادامه داد: این مهم با دست به دست دادن مدیریت دولتی، بخش کشاورزی، بخش خصوصی و کمک متخصصان در دانشگاه‌ها رقم خواهد خورد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، چالش بزرگ آب را مهم‌ترین مشکل بخش کشاورزی استان دانست و افزود: وقتی که آب نباشد، آبادی هم نیست. بنابراین برای حل این چالش، شورای راهبری نوین بخش کشاورزی و شورای مدیریت آب استان با استفاده از ظرفیت دانشگاه شیراز تشکیل خواهد شد، اما هدف، صرفاً تشکیل جلسه و صورت‌جلسه نیست، بلکه اجرایی شدن تصمیمات است.