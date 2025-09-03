نقش هوش مصنوعی در پایداری کشاورزی و حفاظت از محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس غلامی ظهر چهارشنبه در نخستین کنگره ملی هوش مصنوعی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه شیراز گفت: یونسکو، سازمان، آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد از ابتدا برای ایجاد صلح در جهان ایجاد شده است؛ صلحی که تنها با گفت و گو و همبستگی میان ملت‌ها به دست نمی‌آید بلکه نیازمند تضمین توسعه پایدار در همه کشورها است.

وی ادامه داد: در جهان امروز ما با چالش‌های متعددی برای دستیابی به توسعه پایدار روبه رو هستیم؛ چالش‌هایی از جمله تغییرات اقلیمی و آسیب‌های زیست محیطی و سوء استفاده از فناوری‌های نوین و بحران‌های اجتماعی که بیشتر آن‌ها توسط ما انسان‌ها ایجاد شده‌اند.

دبیر آموزش دفتر یونسکو در تهران افزود: این چالش‌ها نه تنها مانع توسعه پایدار می‌شوند بلکه مهمتر از آن صلح و آرامش را متزلزل کرده و زمینه را برای افزایش خشونت و نابرابری فراهم می‌سازند، در چنین شرایطی استفاده بهینه از منابع طبیعی و انسانی و به کارگیری مسئولانه فناوری اهمیتی حیاتی دارد.

غلامی گفت: یونسکو به عنوان یک آژانس تخصصی سازمان ملل که در پنج حوزه آموزش، علم، فرهنگ، علوم اجتماعی و انسانی و ارتباطات و اطلاعات فعالیت دارد، می‌کوشد با گسترش همکاری‌های بین المللی و به کار بستن دانش و تخصص، ظرفیت‌های جهانی را برای یافتن راه‌حل‌های مؤثر در برابر چالش‌های پیش رو تقویت کند.

وی ادامه داد: یکی از عرصه‌های اصلی، بهره‌گیری صحیح و سازنده از فناوری است؛ فناوری‌هایی که اگر آگاهانه و مسئولانه به کار گرفته شود، می‌تواند به ابزاری نیرومند برای پیشرفت بشر و حفاظت از زمین ما بدل شود.

دبیر آموزش دفتر یونسکو در تهران با بیان اینکه فناوری بسط توانایی‌های انسان است و سخت افزارها امتداد توانمندی‌های فیزیکی و نرم افزارها ادامه توانایی‌های ذهنی ما به شمار می‌روند، افزود: به این ترتیب فناوری توان انسان را برای هر اقدام مثبت و منفی افزایش می‌دهد؛ مساله اصلی این است که چگونه و با چه نیتی از آن استفاده کنیم، فناوری می‌تواند ابزاری توانمند برای مواجهه خردمندانه با چالش‌های بشر و حل آنها باشد یا سرچشمه بحران‌ها و آسیب‌های تازه باشد.

غلامی گفت: کمبود آب در ایران امروز تنها یک مسئله زیست محیطی نیست بلکه بحرانی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی است؛ این بحران از یکسو کشاورزی و امنیت غذایی را با تهدیدی جدی روبه رو کرده و از سوی دیگر با خشک شدن تالاب‌ها و کاهش تنوع زیستی اکوسیستم‌های طبیعی را آسیب پذیر کرده است.

وی ادامه داد: پاسخ به چنین چالشی مدیریت خردمندانه و پایدار منابع را می‌طلبد؛ فناوری‌های نوین در این مسیر می‌توانند با بهبود بهره‌وری، نقش کلیدی در کاهش اتلاف و حفاظت از منابع طبیعی ایفا کنند.

دبیر آموزش دفتر یونسکو در تهران افزود: هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های امروز ظرفیت آن را دارد که در رصد، مدیریت و پیش بینی مسائل محیط زیستی و کشاورزی نقشی کلیدی ایفا کند؛ با این حال آسیب‌های هوش مصنوعی همانند سایر فناوری‌ها هم می‌تواند منبع فرصت و هم سرچشمه تهدید باشد.

غلامی گفت: این فناوری بسته به چگونگی استفاده می‌تواند به کاهش و مدیریت بحران‌های زیست محیطی اجتماعی و اقتصادی یاری رساند یا بر شدت و ابعاد آنها بیفزاید و همینجا است که آموزش نقش کلیدی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: آموزش با رویکردی، علمی، اخلاقی و مسئولانه نسل آینده را قادر می‌سازد که با دیدی مسئولانه علمی و اخلاقی از این ابزار قدرتمند بهره گیرد؛ چرا که آینده کشور و جهان در دستان همین نسل جوان است.

دبیر آموزش یونسکو در ایران تصریح کرد: این نشست علمی در دانشگاه شیراز نمونه‌ای از پیوند میان علم فناوری و مسئولیت اجتماعی است و محوریت بحث‌ها پیرامون استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی نشان می‌دهد که راه برون رفت از بحران‌های پیچیده امروز تنها از مسیر آموزش پژوهش و خلاقیت می‌گذرد.