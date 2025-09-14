  1. استانها
  2. فارس
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

پیش بینی برداشت ۱۸ هزار تُن پسته از باغ‌های فارس

شیراز-مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس از آغاز برداشت پسته از سطح ۳۲ هزار هکتار باغ های پسته این استان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود حدود ۱۸ هزار تن محصول تولید و روانه بازار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل زمانی از آغاز برداشت پسته از سطح ۳۲ هزار هکتار باغ‌های پسته این استان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود حدود ۱۸ هزار تن محصول تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی شود.

وی با بیان اینکه برداشت این محصول در فارس از ۲۰ شهریورماه با ارقام فندقی، احمد آقایی، کله قوچی و اکبری آغاز می‌شود، ادامه داد: عملیات برداشت محصول تا دهه اول آبان ماه با رقم اکبری به پایان می‌رسد.

به گفته این مقام مسئول؛ شهرستان‌های نی ریز، بختگان، سروستان، خرامه و داراب به عنوان تولیدکنندگان عمده این محصول ارزشمند در استان فارس محسوب می‌شوند و ارقام غالب پسته شامل؛ احمد آقایی، کله قوچی، فندقی، اکبری است.

زمانی فرد تصریح کرد: بالغ بر ۸۰ درصد تولید پسته استان فارس به کشورهای چین، هند، روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شود که علاوه بر ارزآوری برای کشور، باعث اشتغال ۲۰ هزار نفر به طور مستقیم و ۲۰۰ هزار نفر به طور غیرمستقیم و کارگر فصلی می‌شود که نشانگر اهمیت این محصول ارزشمند و راهبردی است.

