به گزارش خبرنگار مهر، حیدر شیبانی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس بر نقش حیاتی جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد.

وی گفت: امیدواریم با تلاش رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی فارس، مشکلات و موانع پیش روی بهره‌برداران مرتفع و تولید محصولات کشاورزی در استان رونق یابد.

نماینده اتاق اصناف کشاورزی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از مهمترین مشکلات پیش روی بخش کشاورزی استان اشاره کرد و با بیان اینکه مشکل خاموشی برق و نوسانات ولتاژ، علاوه بر ایجاد خاموشی، آسیب جدی به تجهیزات و چاه‌های کشاورزی وارد کرده و نگرانی شدیدی را در میان کشاورزان ایجاد کرده است، خواستار تدابیر جدی برای رفع این معضل شد تا کشاورزی استان از این نگرانی خارج شود.

شیبانی همچنین به موضوع حیاتی مدیریت آب اشاره کرد و با توجه به اینکه آب گوهری گرانبهاست، بر لزوم مدیریت بهینه آن با استفاده از تکنولوژی‌های جدید و اجرایی شدن طرح‌های مدیریت آب در استان تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی و پذیرش اسناد کشاورزی به عنوان وثیقه اشاره کرد.

نماینده اتاق اصناف کشاورزی استان فارس با ابراز تأسف از اینکه به دلیل مشکلات موجود، کمتر کسی حاضر به ادامه تحصیل و فعالیت در بخش کشاورزی است، از مقامات کشوری خواست تا با اجرای سیاست‌های حمایتی، این بخش حیاتی را تقویت کنند.