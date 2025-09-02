سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری در حکمی احد بهجت‌حقیقی را به عنوان سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس معرفی کرد.

احد بهجت حقیقی دارای مدرک کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، کارشناسی ارشد توسعه روستایی و دانشجوی دوره دکتری اقتصاد کشاورزی است که پیش از این مدیرکل تعاون روستایی استان فارس بوده است.

لازم به ذکر است آئین تکریم مجتبی دهقان‌پور، رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان و معارفه احد بهجت حقیقی سرپرست جدید این سازمان، روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولین استانی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس برگزار می‌شود.