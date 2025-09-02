  1. استانها
  2. فارس
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس منصوب شد

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس منصوب شد

شیراز- وزیر جهاد کشاورزی در حکمی احد بهجت‌ حقیقی را به عنوان سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری در حکمی احد بهجت‌حقیقی را به عنوان سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس معرفی کرد.

احد بهجت حقیقی دارای مدرک کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، کارشناسی ارشد توسعه روستایی و دانشجوی دوره دکتری اقتصاد کشاورزی است که پیش از این مدیرکل تعاون روستایی استان فارس بوده است.

لازم به ذکر است آئین تکریم مجتبی دهقان‌پور، رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان و معارفه احد بهجت حقیقی سرپرست جدید این سازمان، روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولین استانی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس برگزار می‌شود.

کد خبر 6577605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها