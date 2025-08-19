  1. استانها
تولید ۳۷۰ هزار تُن خرما در فارس

شیراز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: فارس با تولید حدود ۳۷۰ هزار تن خرمای مرغوب از قریب به چهار میلیون و ۸۰۸ هزار نفر درخت نخل ‌بر سکوی نخست کشوری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دهقان پور با بیان اینکه برداشت میوه نخل در این استان از اواسط مردادماه آغاز شده است و تا پایان آبان ماه ادامه دارد، گفت: در ابتدا خرمای تازه و نرم (رطب) از ارقام کبکاب، خنیزی و برحی به بازار عرضه می‌شود و سالانه قریب به ۵۷ هزار تن رطب در استان فارس تولید می‌شود.

وی ادامه داد: استان فارس ویترین ارقام متنوع و پرپتانسیل خرما شامل کباب، شاهانی، زاهدی، مجول و پیارم است و بیشترین سطح زیر کشت خرما به ترتیب در شهرستان‌های قیروکارزین، کازرون و جهرم قرار دارد.

رئیس جهاد کشاورزی فارس افزود: در سال گذشته حدود ۱۵ هزار تن خرما به ارزش ۱۳.۵ میلیون دلار از استان فارس به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، امارات، روسیه، افغانستان و ترکیه صادر شده است.

دهقان پور با تأکید بر اهمیت کاشت نهال مقاوم در برابر آفات نیز سخن گفت و افزود: باغ مادری و مرکز تولید نهال کشت بافت خرما رقم مجول به منظور توسعه و جایگزینی با نخلستان‌های غیر اقتصادی در شهرستان جهرم در حال احداث است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: در این مرکز سالانه ۷۰۰ هزار اصله نخل خرما حاصل از ریز ازدیادی تولید خواهد شد و علاوه بر باغداران استان فارس، در اختیار نخل داران جنوب کشور نیز قرار خواهد گرفت.

