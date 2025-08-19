تولید ۳۷۰ هزار تُن خرما در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دهقان پور با بیان اینکه برداشت میوه نخل در این استان از اواسط مردادماه آغاز شده است و تا پایان آبان ماه ادامه دارد، گفت: در ابتدا خرمای تازه و نرم (رطب) از ارقام کبکاب، خنیزی و برحی به بازار عرضه می‌شود و سالانه قریب به ۵۷ هزار تن رطب در استان فارس تولید می‌شود.

وی ادامه داد: استان فارس ویترین ارقام متنوع و پرپتانسیل خرما شامل کباب، شاهانی، زاهدی، مجول و پیارم است و بیشترین سطح زیر کشت خرما به ترتیب در شهرستان‌های قیروکارزین، کازرون و جهرم قرار دارد.

رئیس جهاد کشاورزی فارس افزود: در سال گذشته حدود ۱۵ هزار تن خرما به ارزش ۱۳.۵ میلیون دلار از استان فارس به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، امارات، روسیه، افغانستان و ترکیه صادر شده است.

دهقان پور با تأکید بر اهمیت کاشت نهال مقاوم در برابر آفات نیز سخن گفت و افزود: باغ مادری و مرکز تولید نهال کشت بافت خرما رقم مجول به منظور توسعه و جایگزینی با نخلستان‌های غیر اقتصادی در شهرستان جهرم در حال احداث است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: در این مرکز سالانه ۷۰۰ هزار اصله نخل خرما حاصل از ریز ازدیادی تولید خواهد شد و علاوه بر باغداران استان فارس، در اختیار نخل داران جنوب کشور نیز قرار خواهد گرفت.