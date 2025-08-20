  1. استانها
  2. فارس
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

افتتاح ۶۴ طرح کشاورزی در فارس همزمان با هفته دولت

افتتاح ۶۴ طرح کشاورزی در فارس همزمان با هفته دولت

شیراز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از افتتاح ۶۴ طرح در بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر ٢٨ هزار و ٧۵۶ میلیارد ریال در این استان در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دهقان پور با اشاره به اینکه شعار این هفته «١٢ ماه تلاش، ١٢ روز دفاع» است، گفت: در حمله رژیم صهیونیستی؛ خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان فارس با همدلی و تلاش بی وفقه در جهت تأمین امنیت غذایی و به ثبات رسیدن شرایط بازار، گام‌های استواری برداشتند.

وی با بیان اینکه این امر مصداق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛ در خصوص «اتحاد فوق‌العاده، یکصدایی و ایستادن شانه به شانه» است، ادامه داد: در هفته پیش رو؛ نیز دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت در مسیر خدمت به مردم در استان فارس با کلنگ زنی و افتتاح طرح‌ها به نمایش گذاشته می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: ٢٧ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۵٢٣ میلیارد ریال و ٣٧ طرح اشتغال‌زا با اعتباری قریب به ٢٨ هزار و ٢٣٣ میلیارد ریال در این هفته گشایش می‌یابد که با بهره برداری از طرح‌های مذکور سه هزار و ۳۳ نفر تثبیت اشتغال و یا اشتغال پایدار را به دنبال دارد.

دهقان پور گفت: طرح‌های عمرانی در زمینه‌های اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، احداث کانال و پوشش انهار، احداث باغ مادری، آبخیزداری و نیز پروژه‌هایی با هدف خدمات رسانی به عشایر زحمتکش استان فارس است. این مقام مسئول اظهار کرد: احداث ١٧ مورد گلخانه، هشت واحد صنایع تبدیلی و غذایی، واحدهای تولید گوشت و شیر، احداث روستا بازار، کارخانه نوار تیپ، انبار، کارخانه بوجاری و بسته بندی حبوبات از جمله پروژه‌های اشتغال‌زا می‌باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: در هفته دولت یک واحد سردخانه ثابت دومداره و یک واحد تولید ترشیجات و کنسرو در مجموع به ظرفیت تولید هفت هزار و ١٠٠ تن و با اشتغال تعداد ۵٠ نفر و نیز یک واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت تولید ۶٠ هزار قطعه مرغ و با اشتغال تعداد هشت نفر آماده کلنگ زنی است.

کد خبر 6566351

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها