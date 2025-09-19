فارس، قطب تولید لیموترش در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل زمانی فرد گفت: میزان تولید لیمو ترش در کشور حدود ۸۵۷ هزارتن است و بر اساس پیش بینی‌ها، امسال ۴۳۰ هزار تن در این استان تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه لیموترش نوبرانه استان فارس از نیمه مردادماه برداشت و به بازار عرضه می‌شود، ادامه داد: برداشت این محصول تا پایان سال با رقم لیسبون ادامه دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: بیشترین سطح باغ‌های لیموترش استان فارس در شهرستان‌های قیروکارزین، جهرم، داراب، فیروزآباد و کازرون است.

زمانی فرد گفت: عمده ارقام لیموی استان فارس شامل لیمو آب، لیسبون، پرشین و خارگل است و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از لیموی تولیدی به صورت تازه خوری و مابقی در صنایع فرآوری استفاده می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: مجموعه اقدامات اصلاح و احیا، استفاده از نهال سالم و استاندارد، آموزش و ارتقا دانش فنی، تغذیه به همراه بهداشت باغ و احداث باغ‌های متراکم و نیمه متراکم در دستور کار این سازمان قرار دارد.