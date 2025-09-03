لزوم توجه به فارس به عنوان قطب تولید محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان کشاورزی استان فارس گفت: با وجود پیشرفت فناوری، هوش مصنوعی و تکنولوژی انتظار می‌رود عملکردها در سطح بهتری ارائه شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به چالش‌های مربوط به بودجه استان‌ها اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به حقوق و مزایای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مزایا تا دو برابر حقوق پایه می‌تواند توسط استان‌ها پرداخت شود، درخواست کرد که در تسهیل امور و جبران زحمات همکاران کشاورزی کمک شود.

نیازی به مظلومیت بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: از چهل هزار میلیارد تومان بودجه توازن در اختیار نمایندگان مجلس، تنها هفت دهم درصد به این بخش اختصاص یافته است.

وی به تغییر ساختار جمعیتی کشور از روستایی به شهری و تفاوت مطالبات این دو گروه اشاره کرد و خواستار حمایت جدی‌تر از بخش کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی شد و تأکید کرد که امنیت غذایی شوخی نیست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به دو موضوع مهم اشاره کرد و گفت: نخست اینکه وزارت نیرو باید آب مورد نیاز کشاورزی را تأمین کرده و بر منابع آب و چاه‌های غیرمجاز کنترل داشته باشد و دوم اینکه بر اساس منابع آبی موجود، الگوی کشت مناسبی برنامه‌ریزی شود.

وی در پایان سخنان خود بر توسعه نظام‌های بهره‌برداری، هوشمندسازی کشاورزی، استفاده از آبیاری هوشمند، هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری در این بخش تأکید کرد.