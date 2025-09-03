رفع موانع تولید در دستور کار رئیس جدید جهاد کشاورزی فارس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رحیم صبور ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس گفت: آن چیزی که از انسان به یادگار میماند، فرصت خدمتی است که باید به نحو احسن از آن استفاده کنیم.
وی از تمامی کارشناسان درخواست کرد که در هر عرصهای که مشغول به فعالیت هستند، به مردم به عنوان «خلیفهالله فیالارض» خدمت کنند و این فرصت خدمت را غنیمت بشمارند.
نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به مدیریت بازار در جنگ ۱۲ روزهای که توسط رژیم صهیونیستی غاصب بر کشور تحمیل شد، اشاره کرد و افزود: در این دوران بازار استان فارس به نحو شایسته مدیریت شد.
وی ادامه داد: اگر مشکلی در جامعه ایجاد میشود، اول باید خودمان را متهم کنیم و این سوال را از خود بپرسیم که چه کرده و چگونه برخورد کردیم که این مشکل در جامعه به وجود آمده است.
حجت الاسلام صبور در پایان سخنان خود رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی را خطاب قرار داد و تصریح کرد: از رئیس جدید تقاضا داریم که تغییر الگوی کشت، توسعه کشاورزی دانشبنیان و رفع موانع تولید را در دستور کار خود قرار دهد.
نظر شما