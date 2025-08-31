دانشگاه شیراز میزبان کنگره ملی هوش مصنوعی در کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پورقاسمی گفت: دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴، میزبان نخستین کنگره ملی هوش مصنوعی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیطزیست با شعار «فناوری هوشمند، زمین سبز و آینده پایدار» خواهد بود.
وی با بیان اینکه این کنگره فرصتی ارزشمند برای پژوهشگران، فناوران، دانشجویان، صنعتگران، استارتاپها و سیاستگذاران برای تبادل تجربه و توسعه همکاریهای فناورانه فراهم خواهد کرد، ادامه داد: در این رویداد ۲ روزه، بیشاز ۳۰ سخنران، در قالب ۶ پنل و ۲ نشست تخصصی به بیان دستاوردهای علمی و پژوهشی خود خواهند پرداخت.
معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز افزود: دو نشست تخصصی با عناوین «هوش مصنوعی: حکمرانی در آموزش و پژوهش» و ارتباط دانشگاه و صنعت «کشاورزی دقیق: پذیرش، آموزش، زیرساخت» در این رویداد برگزار خواهد شد که در آن چالشهای هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش و کاربردهای هوش مصنوعی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیطزیست ازسوی پژوهشگران، سیاستگذاران و صنعتگران مطرح و به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
پورقاسمی با بیان اینکه کنگره ملی هوش مصنوعی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیطزیست با هدف ایجاد پل ارتباطی میان فناوریهای نوین هوش مصنوعی و حل چالشهای حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و محیطزیست کشور و جهتدهی به پژوهشها و طرحهای فناورانه با محوریت کاربرد هوش مصنوعی در این حوزهها برگزار میشود، تصریح کرد: این کنگره با حضور مسؤولان عالیرتبه وزارتخانههای جهاد کشاورزی، وزارت علوم، مسئولان استان فارس و تعدادی از دانشگاهها و شرکتهای خصوصی ترتیب یافته است و محققان برجسته و علاقهمندان از سراسر کشور گرد هم خواهند آمد تا جدیدترین دستاوردها، پروژهها و تجربیات عملی خود را ارائه دهند.
