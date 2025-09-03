فوت یک کارگر در حادثه نشتی از خط لوله گاز شهری شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی پور از انجام عملیات انتقال فرد گرفتار در محل نشتی گاز شدید از شیر اصلی گاز شهری خبر داد و در تشریح جزئیات این حادثه گفت: صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۲ شهریورماه، در پی تماس با سامانه ۱۲۵ و گزارش نشت گاز از خط اصلی انتقال گاز شهری، نیروهای آتش‌نشانی از پنج ایستگاه به همراه ۶ خودروی امدادی، نجات و جرثقیل به محل حادثه واقع در بلوار محراب جنوبی اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان با حضور عوامل انتظامی و اورژانس، ابتدا اقدام به ایمن‌سازی محل حادثه کرده و سپس با تجهیزات تخصصی و اقدامات فنی جهت دسترسی به کارگر مصدوم وارد منهول به عمق حدود یک و نیم متر شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز افزود: با توجه به شرایط بحرانی و خطرناک محل، عملیات رهاسازی و انتقال به سرعت آغاز و فرد مذکور با استفاده از تجهیزات فنی از داخل منهول خارج و به نیروهای اورژانس تحویل داده شد. متأسفانه با تأیید اورژانس، فوت این کارگر تأیید گردید.

عیدی پور تصریح کرد: در حال حاضر نیز نیروهای عملیاتی در محل حضور دارند تا ایمن‌سازی کامل انجام شود.