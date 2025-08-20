  1. استانها
آتش‌سوزی گسترده انبار کارتن در شیراز مهار شد

شیراز- رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز از مهار آتش‌سوزی گسترده در یک انبار کارتن در بلوار ماذون قشقایی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی‌پور از مهار آتش‌سوزی گسترده در یک انبار کارتن در بلوار ماذون قشقایی خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی که حدود ٢ هزار متر مربع از یک انبار و دپوی کارتن را در بر گرفته بود، بدون تلفات جانی مهار شد.

وی در تشریح جزئیات حادثه ادامه داد: ظهر چهارشنبه ۲۹ مردادماه پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۳، ۱۸، ۱۹ و ۷ به همراه ۶ دستگاه خودروی اطفای سنگین و نیمه‌سنگین به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز افزود: ️بررسی‌های اولیه نشان داد که حریق مربوط به یک انبار ٢ هزار متری دپوی کارتن است که به‌طور کامل شعله‌ور شده بود.

عیدی پور تصریح کرد: این آتش‌سوزی بسیار گسترده بود و انواع دستگاه‌های پرس را نیز درگیر کرده بود، اما آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا و از چند روش مختلف، با استفاده از لوله‌های آب پرفشار و عملیات خنک‌سازی، از سرایت آتش به کارگاه‌ها و سوله‌های اطراف جلوگیری کردند.

