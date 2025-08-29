  1. استانها
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

مهار آتش‌سوزی گسترده در انبار تولید فیلتر در شیراز

شیراز- رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز از مهار آتش‌سوزی گسترده در یک انبار تولید فیلتر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی‌پور گفت: یک مورد آتش سوزی در یک انبار به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۶، ۱۸، ۱۷، ۳، ۱۳، ۵ و ۱۵ به همراه ۹ دستگاه خودروی اطفایی سنگین و نیمه‌سنگین، تریلی آب‌رسان و خودروی حامل دستگاه‌های تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این آتش‌سوزی در یک سوله ۳۵۰ متری تولید فیلتر صنعتی رخ داده بود که به‌طور کامل شعله‌ور شده بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز افزود: این آتش‌سوزی بسیار گسترده بود، اما آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا و با استفاده از لوله‌های آب پرفشار از سرایت آتش به سوله‌های اطراف جلوگیری کردند.

عیدی پور تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و علت آن توسط کارشناسان در حال بررسی است.

