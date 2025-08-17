  1. استانها
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

سوله هزارمتری آرد در شیراز طمعه حریق شد

شیراز- رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری شیراز گفت: یک سوله انبار آرد گندم در بلوار نصر شیراز طعمه حریق شد.

هادی عیدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عصر یکشنبه آتش سوزی در یک سوله انبار گندم در بلوار نصر شیراز به مرکز آتش نشانی اعلام شد، گفت: بلافاصله تیم‌های عملیاتی ما از ۸ ایستگاه با ظرفیت ۱۲ خودرو عملیاتی، تانکر آبرسان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به این موضوع که ارزیابی اولیه از آتش سوزی یک سوله هزار متری بود، ادامه داد: تیم‌های عملیاتی اقدام به کنترل آتش کرده و مانع از سرایت آتش از سوله هزار متری به سوله مجاور که ۲ هزار متر وسعت داشت، شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز با بیان اینکه هم‌اکنون تیم‌های عملیاتی در حال لکه گیری هستند، افزود: با توجه به چوبی بودن سقف سوله عملیات لکه گیری زمان‌بر است و ابتدا باید آواربرداری سوله انجام شود تا عملیات مهار حریق به اتمام برسد.

عیدی‌پور تصریح کرد: این حادثه تلفات جانی نداشته و علت حادثه و میزان خسارت در دست بررسی است.

