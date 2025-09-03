به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد: شرط سنی ایثارگران متقاضی شرکت در آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ حذف شد و مجدداً مهلت ثبت نام در این آزمون تمدید شد.

همچنین نظر به درخواست‌های مکرر شماری از داوطلبان به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ که در بازه زمانی مقرر برای ثبت‌نام اقدام نکرده اند، مقرر شد فرصتی ایجاد شود تا بتوانند تا از روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه تا پایان روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه با مراجعه درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کند.

به داوطلبان توصیه می‌شود با توجه به حجم بالای مراجعه در ساعات پایانی، فرایند ثبت نام را هرچه سریع‌تر به اتمام رسانند و از موکول کردن ثبت نام به ساعات پایانی خودداری کنند.

شرایط عمومی به شرح زیر است:

تابعیت اصلی ایران.

اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها.

طهارت مولد.

داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضائی با توجه به نوع بیماری‌های اعلامی.

داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت از خدمت (گواهی پزشکی قانونی انواع بیماری‌های جسمی) یا معافیت تحصیلی با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذراندن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور.

نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

حسن شهرت، اخلاق و امانت‌داری.

عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.

در صورت اشتغال بکار، سابقه بیمه نباید بیش از ۱۲ سال باشد.

داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت نام (حذف شرط سنی ایثارگران).

تبصره: موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر، به حداکثر سن مقرر افزوده می‌شود:

دانش آموختگان کارشناسی ارشد یا سطح سه به مدت ۲ سال

دانش آموختگان یا دانشجویان دکتری یا سطح چهار به مدت ۴ سال

نکته: اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال نمی‌تواند از چهار سال بیشتر باشد.

شرایط اختصاصی به شرح زیر است:

دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی، مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قضائی یا مقطع کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش‌ها یا معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مقطع دکتری رشته حقوق یا سطح دو حوزوی یا بالاتر.

نکته: داوطلبان صرفاً درصورتی می‌توانند در آزمون ثبت نام نمایند که رشته، گرایش و مقطع تحصیلی با موارد مندرج در این بند مطابقت داشته باشد.

همچنین عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانش‌نامه آنها ذکر شده باشد.

محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، صرفاً بر اساس زمان ثبت نام خواهد بود.

دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می‌توانند در آزمون ورودی شرکت کنند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایش‌های رشته حقوق و یا حوزوی باشد.

مدارک مورد نیاز: تکمیل مراحل ثبت‌نام به صورت الکترونیکی، پرداخت هزینه ثبت نام آزمون به مبلغ ۸ میلیون (۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال بصورت الکترونیکی از طریق درگاه مرکز آزمون به نشانی www.hrtc.ir،داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن کرده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبت‌نام اینترنتی در اختیار داشته باشد: ابعاد عکس ۳در۴ و بدون حاشیه زائد باشد، عکس انتخابی مربوط به سال جاری بوده، رنگی و با زمینه سفید باشد، عکس می‌بایست، تمام رخ کامل و واضح و بدون اثر مهر، منگنه و لکه باشد.

عدم استفاده از عکس روی مدارک شناسایی (کارت ملی یا شناسنامه یا …)،عکس خواهران باید حجاب کامل داشته و صورتشان به طور کامل مشخص باشد، عدم استفاده از عینک، شال کلاه، که باعث مخفی کردن برخی از اجزای صورت می‌شود، اندازه تصویر حداقل ۳۰۰*۲۰۰ و حداکثر ۴۰۰*۳۰۰ پیکسل و با پسوند JPG باشد و حجم تصویرحداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد؛ حاشیه‌های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

تذکر: در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل‌شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌شود؛ لذا تآکید می‌شود نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمائید. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از سوی داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

زمان ثبت نام و برگزاری آزمون:

داوطلبان در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند (الف) و (ب) این اطلاعیه با در دست داشتن مدارک اعلامی مطابق بند (ج) با توجه به زمان‌بندی اعلامی و با مراجعه به درگاه سامانه جامع جذب و گزینش به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند. ضمناً یادآور می‌شود ثبت‌نام متقاضیان صرفاً به صورت اینترنتی است.

آزمون صرفاً بصورت تستی برگزار می‌شود

آزمون برای تمامی داوطلبان، اعم از دانشگاهی و حوزوی در نیمه دوم آبان ماه برگزار می‌شود.

اطلاعات مربوط به زمان و مکان دقیق برگزاری آزمون متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

ملاک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت‌نام خواهد بود. مسئولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت‌نام به عهده متقاضی است؛ بنابراین کسانی که شرایط لازم برای شرکت در آزمون را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند، در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد.

با توجه به عدم برگزاری آزمون ایثارگران بصورت جداگانه در سال جاری، متقاضیان ایثارگر نیز در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

در زمان برگزاری آزمون استفاده از هر گونه کتاب قانون، جزوه، و … ممنوع است.