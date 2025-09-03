دادستان تهران به مشکلات حقوقی و قضایی ۱۳۸ نفر از شهروندان رسیدگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران به اتفاق جمعی از معاونان دادستانی، امروز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور در برنامه ملاقات مردمی، ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعان و استماع اظهارات آنان، به درخواست‌ها و مشکلات جمعی از شهروندان رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پرونده‌ها صادر کرد.

برنامه ملاقات مردمی دادستان تهران، در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه و همچنین برنامه‌های عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئولان قضائی با مردم و تکریم ارباب رجوع، روز چهارشنبه هر هفته در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، واقع در میدان ۱۵ خرداد برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ هدف از برگزاری این برنامه، افزایش نظارت دادستانی بر عملکرد دادسراها و تسریع در گره گشایی از کار مردم است و متقاضیان می‌توانند با برقراری تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی دادسرا و اخذ نوبت قبلی، با دادستان و معاونان وی دیدار و گفتگو کنند.