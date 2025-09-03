آزادی زن زندانی پس از ۱۱ سال با پیگیری دادستان یاسوج و کمک خیران

به گزارش خبرگزاری مهر، خانمی که ۱۱ سال پیش به دلیل ارتکاب جرم روانه زندان شده بود و در طول این مدت حتی از یک روز مرخصی هم بهره‌مند نشده بود، با پیگیری دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و تلاش رسانه‌های محلی و مشارکت خیران، پس از اخذ رضایت شاکی خصوصی از زندان آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.

در این رابطه دادستان یاسوج با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده‌های زندانیان و کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: با پیگیری‌های محلی و حمایت رسانه‌های محلی و اطلاع رسانی در این زمینه، با مشارکت خیران و جلب رضایت شاکی خصوصی، مقدمات آزادی این زندانی فراهم شد.

سید وحید موسویان با اشاره به اینکه این زندانی پس از ۱۱ سال حبس، شامگاه گذشته آزاد شد، اظهار کرد: این اقدام نشان می‌دهد که هم‌افزایی دستگاه قضائی، نهادهای اجتماعی و خیرین می‌تواند به بازگشت افراد به زندگی سالم و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

پرداخت ۳۰ میلیارد ریال برای آزادی زن زندانی

وی با بیان اینکه این زن در اقدامی مبادرت به اسید پاشی کرده بود، تاکید کرد: این زندانی با پشیمانی از کار خود و فقر شدید حاکم در خانواده که مادر خود را از دست داده و پدر وی نیز از کار افتاده و بیمار است با پیگیری‌های مستمر با خانواده شاکی با پرداخت ۳۰ میلیارد ریال از زندان آزاد شد.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج قصاص را حد الهی دانست ولی گذشت و از حق خود گذشتن را ایثار و نقطه اوج شرافت و انسانیت معرفی کرد.

امینی مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: با کمک خیرین و نیکوکاران و پویش‌های مختلف و پیگیری دادستان مرکز استان، مددکاران، فعالان اجتماعی، دادیار ناظر و بر اساس توبه این بانوی زندانی و گذشت شرافتمندانه خانمی که در این حادثه آسیب جدی دیده بود، در آئینی در کانون اصلاح و تربیت این زن زندانی پس از ۱۱ سال از زندان آزاد شد.

محمد رحیمی نیا دادیار ناظر زنداهای مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از کار پسندیده شکات پرونده گفت: با این کار بزرگ در توسعه ترویج فرهنگ گذشت و مصالحه با وجود تالمات روحی، روانی و جسمی سهم مؤثری دارید که قابل تقدیر است.