به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدطالب علوی، معاون اداره‌کل زندان‌های استان گلستان، عصر چهارشنبه در مراسم آغاز پویش مردمی «به عشق رسول‌الله می‌بخشم» که به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) برگزار شد، این پویش را مصداقی روشن از فرهنگ بخشش، گذشت و همدلی دانست و گفت: این حرکت می‌تواند پیوند دین، اخلاق و مسئولیت اجتماعی را در جامعه تقویت کند.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از زندانیان استان، محکومان جرایم مالی غیرعمد هستند، افزود: بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی یا حوادث ناخواسته به زندان افتاده‌اند، در حالی که سابقه مجرمانه‌ای ندارند و زندان برای آن‌ها مجازاتی قضائی نیست، بلکه پیامد مستقیم شرایط اقتصادی است.

علوی ادامه داد: وقتی سرپرست خانواده وارد زندان می‌شود، تبعات سنگینی مانند محرومیت مالی، فشارهای روانی بر همسر و فرزندان، ترک تحصیل و افزایش آسیب‌های اجتماعی در خانواده ایجاد می‌شود. این پویش می‌کوشد با جلب مشارکت مردمی و خیرین، زمینه آزادی این افراد و بازگشت آن‌ها به کانون خانواده را فراهم کند.

معاون اداره‌کل زندان‌های گلستان همچنین خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی گسترده رسانه‌ها شد و تأکید کرد: مردم همواره در میدان بوده‌اند و امروز نیز نقش محوری در تحقق اهداف این پویش دارند. حضور خیرین و حتی کوچک‌ترین مشارکت‌ها می‌تواند امید را به زندگی خانواده‌های درگیر بازگرداند.

علوی با بیان اینکه اداره‌کل زندان‌ها پس از آزادی نیز از مددجویان حمایت می‌کند، گفت: از طریق مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج، زندانیان آزادشده به مدت شش ماه تا یک سال تحت حمایت روانی، اجتماعی، اشتغال و مهارت‌آموزی قرار می‌گیرند تا به صورت مؤثر به جامعه بازگردند.

وی ضمن قدردانی از خیرین و نیکوکاران استان، خواستار استمرار اینگونه پویش‌ها به صورت غیرمقطعی شد و پیشنهاد تشکیل کارگروه دائمی برای شناسایی و پیشگیری از جرائم مالی غیرعمد با همکاری خیرین، دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای را مطرح کرد.