پویش «به عشق رسول‌الله می‌بخشم» در گلستان آغاز شد

گرگان - معاون اداره‌کل زندان‌های گلستان گفت: پویش «به عشق رسول‌الله می‌بخشم» با هدف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، ترویج فرهنگ گذشت و تقویت مسئولیت اجتماعی در استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدطالب علوی، معاون اداره‌کل زندان‌های استان گلستان، عصر چهارشنبه در مراسم آغاز پویش مردمی «به عشق رسول‌الله می‌بخشم» که به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) برگزار شد، این پویش را مصداقی روشن از فرهنگ بخشش، گذشت و همدلی دانست و گفت: این حرکت می‌تواند پیوند دین، اخلاق و مسئولیت اجتماعی را در جامعه تقویت کند.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از زندانیان استان، محکومان جرایم مالی غیرعمد هستند، افزود: بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی یا حوادث ناخواسته به زندان افتاده‌اند، در حالی که سابقه مجرمانه‌ای ندارند و زندان برای آن‌ها مجازاتی قضائی نیست، بلکه پیامد مستقیم شرایط اقتصادی است.

علوی ادامه داد: وقتی سرپرست خانواده وارد زندان می‌شود، تبعات سنگینی مانند محرومیت مالی، فشارهای روانی بر همسر و فرزندان، ترک تحصیل و افزایش آسیب‌های اجتماعی در خانواده ایجاد می‌شود. این پویش می‌کوشد با جلب مشارکت مردمی و خیرین، زمینه آزادی این افراد و بازگشت آن‌ها به کانون خانواده را فراهم کند.

معاون اداره‌کل زندان‌های گلستان همچنین خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی گسترده رسانه‌ها شد و تأکید کرد: مردم همواره در میدان بوده‌اند و امروز نیز نقش محوری در تحقق اهداف این پویش دارند. حضور خیرین و حتی کوچک‌ترین مشارکت‌ها می‌تواند امید را به زندگی خانواده‌های درگیر بازگرداند.

علوی با بیان اینکه اداره‌کل زندان‌ها پس از آزادی نیز از مددجویان حمایت می‌کند، گفت: از طریق مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج، زندانیان آزادشده به مدت شش ماه تا یک سال تحت حمایت روانی، اجتماعی، اشتغال و مهارت‌آموزی قرار می‌گیرند تا به صورت مؤثر به جامعه بازگردند.

وی ضمن قدردانی از خیرین و نیکوکاران استان، خواستار استمرار اینگونه پویش‌ها به صورت غیرمقطعی شد و پیشنهاد تشکیل کارگروه دائمی برای شناسایی و پیشگیری از جرائم مالی غیرعمد با همکاری خیرین، دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای را مطرح کرد.

