ضرورت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های بومی

قم- نماینده مردم قم در مجلس گفت: در شرایط جنگ ترکیبی و با توجه به تهدیدات رژیم صهیونیستی، تقویت شبکه‌های ملی و بومی‌سازی سامانه‌های موقعیت‌یاب (GPS) ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش ظهر شنبه در آئین افتتاح طرح‌های مخابراتی استان که با حضور مسئولان در سالن کرامت استانداری برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: امروز ارتباطات و اینترنت جایگاهی حیاتی در زندگی مردم و مدیریت کشور دارد و برای استانی همچون قم، این اهمیت دوچندان است.

وی با تأکید بر نقش ویژه قم به‌عنوان ام‌القرای جهان تشیع، افزود: بهره‌مندی به‌موقع و صحیح از ظرفیت‌های ارتباطی، زمینه‌ساز ایفای رسالت تاریخی و فرهنگی این استان در انتقال علم و اندیشه به سراسر جهان خواهد بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه مراکز علمی و پژوهشی استان، خاطرنشان کرد: حوزه‌ها و دانشگاه‌های قم نیازمند دسترسی به اینترنت پرسرعت، پایدار و ایمن هستند تا بتوانند تولیدات علمی، پژوهشی و فرهنگی خود را در سطح ملی و فراملی عرضه کنند.

روانبخش همچنین بر ضرورت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های بومی ارتباطی تأکید کرد و گفت: در شرایط جنگ ترکیبی و با توجه به تهدیدات رژیم صهیونیستی، تقویت شبکه‌های ملی و بومی‌سازی سامانه‌های موقعیت‌یاب (GPS) ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اتحاد و همبستگی در قم، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و نهادها باید تلاش کنند تا این استان در شأن و منزلت کریمه اهل‌بیت (س) ساخته و تقویت شود.

گفتنی است به مناسبت هفته دولت، ۱۷۸ پروژه مخابراتی با سرمایه‌گذاری ۲۷۰ میلیارد تومان در استان قم به بهره‌برداری رسید که توسعه فیبر نوری، ارتقای کیفیت خدمات اینترنت و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی بخشی از این طرح‌ها را شامل می‌شود.

