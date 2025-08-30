به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش ظهر شنبه در آئین افتتاح طرح‌های مخابراتی استان که با حضور مسئولان در سالن کرامت استانداری برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: امروز ارتباطات و اینترنت جایگاهی حیاتی در زندگی مردم و مدیریت کشور دارد و برای استانی همچون قم، این اهمیت دوچندان است.

وی با تأکید بر نقش ویژه قم به‌عنوان ام‌القرای جهان تشیع، افزود: بهره‌مندی به‌موقع و صحیح از ظرفیت‌های ارتباطی، زمینه‌ساز ایفای رسالت تاریخی و فرهنگی این استان در انتقال علم و اندیشه به سراسر جهان خواهد بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه مراکز علمی و پژوهشی استان، خاطرنشان کرد: حوزه‌ها و دانشگاه‌های قم نیازمند دسترسی به اینترنت پرسرعت، پایدار و ایمن هستند تا بتوانند تولیدات علمی، پژوهشی و فرهنگی خود را در سطح ملی و فراملی عرضه کنند.

روانبخش همچنین بر ضرورت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های بومی ارتباطی تأکید کرد و گفت: در شرایط جنگ ترکیبی و با توجه به تهدیدات رژیم صهیونیستی، تقویت شبکه‌های ملی و بومی‌سازی سامانه‌های موقعیت‌یاب (GPS) ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اتحاد و همبستگی در قم، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و نهادها باید تلاش کنند تا این استان در شأن و منزلت کریمه اهل‌بیت (س) ساخته و تقویت شود.

گفتنی است به مناسبت هفته دولت، ۱۷۸ پروژه مخابراتی با سرمایه‌گذاری ۲۷۰ میلیارد تومان در استان قم به بهره‌برداری رسید که توسعه فیبر نوری، ارتقای کیفیت خدمات اینترنت و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی بخشی از این طرح‌ها را شامل می‌شود.