رفتارهای ناهنجار و نا امنی در استان آذربایجان شرقی معنایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب علیلو بعدازظهر چهارشنبه با اشاره به نقش و جایگاه فرهنگ بی بدیل استان آذربایجان شرقی و ضرورت برخورداری شهروندان از امنیت پایدار گفت: خوشبختانه استان آذربایجان شرقی از حیث شاخص‌های مربوط به امنیت و پایین بودن ارتکاب به جرایم خشن، جز استان‌های اول است.

علیلو ادامه داد: در این استان، کمتر کسی به خود اجازه می‌دهد که به عنوان اراذل و اوباش در معابر و بین مردم خودنمایی کند.

دادستان تبریز اظهار کرد: هستند افرادی که باز به رفتارهای ناهنجار اجتماعی خود در جهت اخلال در نظم عمومی ادامه می‌دهند، به آنها اعلام می‌کنم که استان آذربایجان شرقی محل مناسبی برای ایجاد نا امنی از جنبه‌های مختلف نیست.

وی گفت: مطمئن باشید با اقتدار نیروهای مسلح و ضابطین دادگستری مواجه بوده و همکاران عزیز بنده در دادسراها و دادگاه‌ها، اجازه خودنمایی به این افراد را نخواهند داد.

علیلو افوزد: اگر افرادی هستند که روحیه آنها بیشتر در راستای ترویج رفتارها و ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلال در نظم عمومی است، به نظر بنده اگر سایر استان‌ها را برای انجام رفتارهای اخلال گرانه خود انتخاب کنند، به صلاح خودشان است.