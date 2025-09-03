یک عضو شورای شهر ورامین دستگیر شد؛احتمال افزایش تعداد بازداشتی ها

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: یکی از اعضای شورای اسلامی شهر ورامین واقع در جنوب شرق تهران بازداشت شد.

وی افزود: این اقدام قضایی پس از مدت‌ها بررسی اسناد و گزارشهای مربوط به تخلفات صورت گرفته است.

این منبع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، تأکید کرد: تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و احتمال بازداشت افراد دیگر نیز وجود دارد.

به گفته این منبع، دستگیری این عضو شورا بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای مقابله با فساد در نهادهای محلی است.

مقامات قضایی ورامین هنوز به طور رسمی درباره جزئیات اتهامات و دلایل بازداشت این فرد اظهارنظر نکرده اند، با این حال، شواهد نشان می‌دهد که پرونده مذکور ممکن است، به تخلفات احتمالی در حوزه مدیریت شهری و استفاده غیرقانونی از امکانات عمومی مربوط شود.

این رویداد در چارچوب افزایش بازداشت‌های مشابه در میان اعضای شوراهای شهر استان تهران طی ماه‌های اخیر رخ داده است.

ناظران امور شهری این اقدامات را نشانه توجه جدی تر دستگاه قضایی به مسائل مربوط به شفافیت و سلامت اداری در مدیریت شهری می‌دانند.

گفتنی است ورامین با جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر، یکی از شهرهای مهم در استان تهران محسوب می‌شود و شورای اسلامی این شهر نقش مهمی در تصمیم گیری های محلی و نظارت بر امور شهرداری دارد.