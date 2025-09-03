اجرای ۲۰۰۰ برنامه به مناسبت هفته وحدت در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن یمینی عصر چهارشنبه در حاشیه نشست علما اهل تسنن و تشیع نقاط مختلف استان که در آستانه هفته وحدت به میزبانی صداوسیمای مرکز بوشهر و دفتر امور اهل سنت استان برگزار شد با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت ۱۲ شهریورماه سالروز شهادت سردار شهید رئیسعلی دلواری در جمع خبرنگاران گفت: همه برادران و خواهران ایمانی اهل سنت وتشیع استان این ایام را در کنار هم جشن گرفته و در کنار همدیگر با اتحاد، انسجام و همدلی به نبی مکرم اسلام و خاندان و اهل بیت مطهر آن حضرت ابراز ارادت می‌کنند.

مدیر دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر ادامه داد: در این ایام مراسم‌ها و آئین‌های بسیار زیادی برگزار خواهد شد که اولین برنامه از آنکه در آستانه هفته وحدت نیز هستیم نشست مشترک علمای شیعه و اهل سنت در صدا و سیمای استان برگزارشد که در این نشست جمعی از علما به بررسی اخلاق، سیره و رفتار پیامبر اکرم (ص) به ویژه در برخورد با قوم یهود و لزوم پیروی از مکتب پیامبر مهر و رحمت در برخورد مسلمانان با دشمنان امروز که در حقیقت بازماندگان همان قوم یهود زمان ایشان می‌باشند تاکید شد.

مدیر مرکز اسلامی استان بوشهر با تشریح برنامه‌های هفته وحدت در استان بوشهر افزود: در طول این هفته پر خیر و برکت، بیش از دو هزار برنامه در قالب ۹ عنوان برنامه در نقاط مختلف استان اعم از مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، مصلی‌های جمعه برگزار خواهد شد که دراین خصوص می‌توان به برگزاری جشن‌های خانگی، مراسم‌های محله‌ای، جشن‌ها ونقاشی های خانگی ویژه کودکان، غبارروبی قبور شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، حضور علما اهل سنت در کنگره ملی سردار شهید رئیسعلی دلواری، شرکت و اعزام مبلغ به نمازهای جمعه، برنامه‌های جشن عمومی، نشست‌های تخصصی بین علمای شیعه و اهل سنت در شهرستانها را از برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

یمینی هفته وحدت را فرصتی برای در کنار هم بودن و تجلی اتحاد و همبستگی تشیع و تسنن استان برشمرد و افزود: تاکیداتی که پیامبراسلام (ص) در باب اتحاد و انسجام در حفظ شعائر دینی و مذهبی و در کمک کردن مسلمان‌ها به همدیگر و اهتمام به امور مسلمین داشتند در این مسیر است که مسلمانان به سرانجام و سرنوشت همدیگر بی خیال نباشند و اینکه رژیم صهیونیستی هزاران نفر از ملت مظلوم فلسطین در غزه را قتل عام می‌کند، این بیانگر این است قطعأ اگر امروز نبی مکرم اسلام (ص) بودند مهم‌ترین دغدغه شان این بود که مسلمان‌ها را از این غم عظما و از این گرفتاری بزرگ نجات دهند.

وی به دیگر برنامه‌های این هفته نیز اشاره کرد و افزود: برنامه‌هایی توسط جامعه اهل سنت برای ابراز ارادت نسبت به پیامبر بزرگ اسلام (ص) در نقاط مختلف استان به ویژه شهرستانهای تلفیقی برنامه ریزی گردیده که محوری ترین آنها می‌توان به برگزاری مراسم ولادت جمعه شب در مسجد نور کنگان، شب شنبه در مسجد جامع عسلویه، برگزاری مراسمات عمومی طول هفته وحدت در مسجد جامع چاه مبارک و مسجد جامع نخل تقی و شهر خارگ که در این مراسمات با حضور آحاد جامعه اهل سنت و تشیع برای نمایش اتحاد و همبستگی و وحدت و در حقیقت ابراز عشق و محبت به پیغمبر اکرم (ص) و خاندان ایشان این آئین‌ها برگزار خواهد شد و بار دیگر یکرنگی و اتحاد تشیع و تسنن استان را به نمایش خواهند گذاشت.

مدیر دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر به آئین محوری و متمرکز این هفته نیز اشاره کرد و خاطر نشان کرد: برگزاری آئین میلاد سراسر نور پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفرصادق (ع) در مسجد امیرالمومنین (ع) شهر بوشهر با حضور آحاد مردم و مسئولین استان برگزار خواهد شد.

وی ضمن دعوت به حضور مردم در برپایی آئین‌های هفته وحدت در همه شهرستانها اظهار امیدواری کرد: همانطور که مردم ایران اعم از شیعه و سنی در طول تاریخ اسلام و ایران و به ویژه در طول دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روز اخیر در کنار هم بدون هیچ گونه اختلافی نشان دادند در برابر استکبار جهانی سرسوزنی کوتاه نخواهند آمد و بار دیگر این ندا را از استان بوشهر دیار نخل و آفتاب و دریا و دیار حماسه و پایتخت مقاومت و دیار سردارانی همچون شهید رئیسعلی دلواری و آخرین شهید اهل سنت استان در جنایات اخیرسیستان، شهید احمد عبدالله زاده بتوانند در کنار همدیگر با آرامش و آسایش و با تاسی از الگوی اخلاقی و رفتاری پیامبر (ص) و وظایفی که در قبال اسلام و مسلمین دارند جامعه را برای طلوع خورشید آسمان امامت ولایت مهدی موعود (عج) آماده کنند.