حاج عبدالغفور آخوند بهمن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد میان مسلمانان گفت: وحدت تنها کلیدی است که به قفل تمامی دل‌ها می‌خورد و این مهم، تنها با توسل به راه و سنت محمدی (ص) و اهل‌بیت نبی مکرم اسلام حاصل می‌شود.

وی افزود: خداوند متعال همه را به وحدت دعوت نکرده است؛ بلکه تنها مسلمانانی را که ایمان دارند، از دستورات پروردگارشان پیروی می‌کنند و دارای اشتراکات فراوان هستند، به یگانگی و همدلی فراخوانده است.

امام جماعت مسجد حنفیه بجنورد با اشاره به جامعیت رسالت پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: پیامبر ما، رسول اکرم (ص)، به شیعه و سنی، عرب و عجم، سیاه و سفید، فقیر و غنی و به تمامی آحاد بشریت تعلق دارد و وقتی همه پیروان مذاهب اسلامی به سوی یک قبله نماز می‌گزارند، چرا نباید متحد باشیم؟»

آخوند بهمن در پایان تأکید کرد: با وجود این همه اشتراکات در اصول مذاهب پنجگانه اسلامی، تفرقه میان مسلمانان هیچ توجیهی ندارد و وحدت، ضامن عزت امت اسلامی است و باید با تمسک به سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت ایشان، آن را بیش از پیش تقویت کنیم.