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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳

مدیر مرکز اسلامی بوشهر: رهبر شهید معمار وحدت و عزت ملت بود

مدیر مرکز اسلامی بوشهر: رهبر شهید معمار وحدت و عزت ملت بود

بوشهر- مدیر مرکز اسلامی بوشهر بر نقش بی‌بدیل رهبر شهید در تقویت وحدت امت اسلامی، ایجاد همدلی میان شیعه و اهل سنت و ارتقای اقتدار جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد یمینی پپنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با تسلیت شهادت رهبر شهید، ایشان را از شخصیت‌های کم‌نظیر جهان اسلام دانست و اظهار داشت: رهبر شهید از چهره‌های برجسته‌ای بود که نه تنها در ایران اسلامی، بلکه در میان اندیشمندان و رهبران جهان از جایگاهی ویژه برخوردار بود و همواره با احترام و عظمت از ایشان یاد می‌شد.

وی با اشاره به نزدیک به چهار دهه رهبری ایشان افزود: رهبر شهید با تدبیر، دوراندیشی و مدیریت حکیمانه، ایران اسلامی را در مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار هدایت کرد و نقش مؤثری در تقویت وحدت و انسجام امت اسلامی و گسترش روح برادری میان مسلمانان، به‌ویژه شیعه و اهل سنت، ایفا نمود.

مدیر مرکز اسلامی بوشهر خاطرنشان کرد: امروز در میان جامعه اهل سنت نیز از آن امام شهید با احترام و تکریم یاد می‌شود؛ چرا که ایشان با رویکرد وحدت‌آفرین خود، زمینه همدلی و همبستگی بیشتری را میان اقوام و مذاهب اسلامی فراهم ساخت.

وی همچنین با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات خارجی تصریح کرد: رهبر شهید با بنیان‌گذاری و تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی، جایگاهی عزتمند برای ملت ایران در عرصه بین‌المللی رقم زد؛ به گونه‌ای که دشمنان نتوانستند در برابر اراده و اقتدار ملت ایران به اهداف خود دست یابند.

حجت‌الاسلام یمینی در پایان از همه مردم ایران، اعم از شیعه و اهل سنت، علما، نخبگان و اقشار مختلف جامعه دعوت کرد تا با حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و نیز شرکت در آیین‌های بزرگداشت ایشان، ضمن ادای احترام به مقام آن شخصیت بزرگ، قدردانی خود را از سال‌ها مجاهدت و خدمت صادقانه ایشان ابراز کنند.

کد مطلب 6877707

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