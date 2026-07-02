مدیر مرکز اسلامی بوشهر: رهبر شهید معمار وحدت و عزت ملت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد یمینی پپنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با تسلیت شهادت رهبر شهید، ایشان را از شخصیتهای کمنظیر جهان اسلام دانست و اظهار داشت: رهبر شهید از چهرههای برجستهای بود که نه تنها در ایران اسلامی، بلکه در میان اندیشمندان و رهبران جهان از جایگاهی ویژه برخوردار بود و همواره با احترام و عظمت از ایشان یاد میشد.
وی با اشاره به نزدیک به چهار دهه رهبری ایشان افزود: رهبر شهید با تدبیر، دوراندیشی و مدیریت حکیمانه، ایران اسلامی را در مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار هدایت کرد و نقش مؤثری در تقویت وحدت و انسجام امت اسلامی و گسترش روح برادری میان مسلمانان، بهویژه شیعه و اهل سنت، ایفا نمود.
مدیر مرکز اسلامی بوشهر خاطرنشان کرد: امروز در میان جامعه اهل سنت نیز از آن امام شهید با احترام و تکریم یاد میشود؛ چرا که ایشان با رویکرد وحدتآفرین خود، زمینه همدلی و همبستگی بیشتری را میان اقوام و مذاهب اسلامی فراهم ساخت.
وی همچنین با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات خارجی تصریح کرد: رهبر شهید با بنیانگذاری و تقویت مؤلفههای قدرت ملی، جایگاهی عزتمند برای ملت ایران در عرصه بینالمللی رقم زد؛ به گونهای که دشمنان نتوانستند در برابر اراده و اقتدار ملت ایران به اهداف خود دست یابند.
حجتالاسلام یمینی در پایان از همه مردم ایران، اعم از شیعه و اهل سنت، علما، نخبگان و اقشار مختلف جامعه دعوت کرد تا با حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و نیز شرکت در آیینهای بزرگداشت ایشان، ضمن ادای احترام به مقام آن شخصیت بزرگ، قدردانی خود را از سالها مجاهدت و خدمت صادقانه ایشان ابراز کنند.
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