خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- امیرماهان محمدی یکتا: آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده، یکی از چالش‌های مهم و چندوجهی در استان تهران است که با توجه به تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق است.

در این مسیر، بررسی وضعیت فعلی، شناخت عوامل مؤثر و معرفی رویکردهای پیشگیرانه و حمایتی، می‌تواند راهگشای کاهش آسیب‌ها و ارتقای کیفیت زندگی زنان و خانواده‌ها باشد. در این گفتگو با پریسا علیلو، مدیرکل امور زنان و بانوان استانداری تهران، به بررسی دقیق‌تر این موضوع پرداخته‌ایم.

*با توجه به ثبت بیش از ۷۰۰ پرونده در اورژانس اجتماعی ورامین طی یک‌سال گذشته، ارزیابی شما از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده استان تهران چیست؟

در حوزه زنان و خانواده با مسائل چندوجهی و پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم که محدود به یک منطقه یا قشر خاص نمی‌شود، این آسیب‌ها نشان‌دهنده شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه هستند و طبیعتاً در شهرهایی مثل ورامین که با رشد جمعیت، حاشیه‌نشینی و کمبود زیرساخت‌ها مواجه‌اند، شدت بیشتری پیدا می‌کنند.

نگاه ما در استانداری تهران این است که این پرونده‌ها زنگ خطری برای توجه جدی‌تر به پیشگیری و مداخله به موقع هستند، اورژانس اجتماعی ورامین هم به عنوان مرکز معین از ساعت ۸ شب به بعد، شهرهای قرچک، پیشوا و پاکدشت را تحت پوشش دارد.

*آیا افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی به معنای وخامت وضعیت است؟

افزایش یا کاهش آمار نمی‌تواند به تنهایی شاخص مطلقی برای وضعیت اجتماعی باشد، گاهی بالا رفتن گزارش‌ها به دلیل ارتقای آگاهی عمومی و دسترسی بهتر مردم به نهادهای حمایتی است، نه لزوماً افزایش آسیب‌ها، در واقع، این رشد گزارش‌دهی می‌تواند نشان‌دهنده حساس‌تر شدن جامعه و اعتماد بیشتر مردم به نهادهای حمایتی باشد.

*استانداری تهران چه رویکردی برای مقابله با این آسیب‌ها دارد؟

رویکرد اصلی ما در استانداری بر پیشگیری، آموزش و توانمندسازی متمرکز است، با آموزش و پرورش، بهزیستی، دستگاه قضائی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به صورت شبکه‌ای همکاری می‌کنیم، برنامه‌هایی مثل مشاوره در مدارس، آموزش مهارت‌های زندگی برای خانواده‌ها، ایجاد مراکز اورژانس اجتماعی در نقاط پرخطر و حمایت‌های حقوقی و روانی برای قربانیان از جمله اقداماتی است که انجام می‌شود.

تلاش می‌کنیم قبل از اینکه مشکلات به مرحله بحرانی برسند، زمینه آگاهی و مداخله به موقع فراهم شود.

*ریشه‌های پدیده‌هایی مثل همسرآزاری و کودک‌آزاری چیست؟

این پدیده‌ها ریشه در مجموعه‌ای از عوامل دارند؛ ضعف فرهنگ گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات خانوادگی، فشارهای اقتصادی و معیشتی و خلأهای حمایت‌های قانونی و قضائی، به همین دلیل، این مسئله را تک‌بعدی نمی‌بینیم و معتقدیم باید با نگاهی ترکیبی هم نگرش‌ها و باورها اصلاح شود و هم حمایت‌های اقتصادی و حقوقی لازم در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد.

*چه برنامه‌هایی برای توانمندسازی زنان در معرض خشونت اجرا شده است؟

توانمندسازی زنان در معرض خشونت یکی از اولویت‌های مهم ماست، علاوه بر حمایت‌های روان‌شناختی فوری، برنامه‌هایی برای آموزش مهارت‌های شغلی، حمایت از اشتغال زنان سرپرست خانوار و معرفی به مراکز حمایتی و صندوق‌های مالی در حال اجرا داریم، همچنین با همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی، برنامه‌های مشاوره‌ای و آموزشی رایگان برای این زنان فراهم شده است.

*اولویت‌های اصلی استانداری تهران در حوزه زنان و خانواده چیست؟

اولویت اصلی ما تقویت نظام پیشگیری و آموزش‌های خانواده‌محور است، معتقدیم سرمایه‌گذاری در پیشگیری و آموزش به مراتب اثربخش‌تر از مداخلات دیرهنگام است.

علاوه بر این، برنامه‌های متعددی در حوزه کارآفرینی زنان، ارتقای نشاط اجتماعی، سلامت و غربالگری بانوان دنبال می‌شود. هدف این است که زنان نه تنها از حمایت‌های آموزشی و فرهنگی بهره‌مند شوند، بلکه از نظر اقتصادی، جسمی و روانی توانمند شده و حضور مؤثرتری در جامعه داشته باشند.

در نهایت، واضح است که مقابله با آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده نیازمند نگاه همه‌جانبه و همکاری دستگاه‌های مختلف است. تمرکز بر پیشگیری، آموزش و توانمندسازی زنان، به همراه حمایت‌های حقوقی و روانی، می‌تواند نقش کلیدی در کاهش آسیب‌ها و ارتقای وضعیت خانواده‌ها ایفا کند. اولویت استانداری تهران، ایجاد بستری امن و پایدار برای رشد و توانمندی زنان است تا آن‌ها بتوانند با آرامش و اعتماد، حضور مؤثرتری در جامعه داشته باشند و نقش خود را به بهترین شکل ایفا کنند.